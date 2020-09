TV: Musovic och Falk drömmer om att ersätta Lindahl - kan få spela varsin match: "Finns en taktisk del"

Hedvig Lindahl har länge varit förstamålvakt och gjort 170 landskamper. Men mot Ungern och Island saknas hon på grund av ett opererat knä.

Frågan är vem som ersätter?

Det står mellan Rosengårds Zecira Musovic, som har gjort tre landskamper och Göteborgs Jennifer Falk, som har gjort en landskamp.

- Det enda jag kan göra är att visa vad jag kan och göra mitt bästa nu på träningarna och så får vi se vad som händer sen. Det hade så klart varit superhäftigt. Det hade varit en stor ära och något som jag verkligen vill göra, säger Falk till Fotbollskanalen

Musovic:

- I mitt huvud är jag alltid etta oavsett om Hedvig är här eller vem det är som står vid sidan om mig. Sedan är det någon annan som tar beslut om vem som startar matchen och så ska det också vara. Men inför varje träning och varje match går jag in som etta i mitt huvud, säger hon och fortsätter:

- Innan har man haft en liten känsla av att Hedvig kommer att stå, men nu finns inte den. Nu går vi in i den här samlingen utan den givna ettan, så det är en speciell samling men samtidigt ganska vanligt. Jag går in och ska prestera och det gör jag inför varje läger. Att spela i landslaget och få tävla är något man verkligen kämpar för, drömmer om och har som en stor målsättning. Så det hade betytt jättemycket.

Peter Gerhardsson har ett beslut att ta, och börjar närma sig ett val. Men han öppnar också upp för att båda målvakterna kan få stå varsin match i EM-kvalet.

- Det är oerhört jämnt. Båda är väldigt skickliga. Jag har inte fattat beslutet än men jag lutar åt någonting. Jag kommer efter matchen att förklara varför jag valde den målvakten, säger han.

Vad är deras styrkor?

- Det är det som jag tänker förklara efter matchen. Det är kopplat till motstånd och egenskaper.

Så kan ditt val bero på typ av motstånd, det kan ju tänkas att ni kommer att föra matchen - hur mycket spelar det in?

- Det är en del. När man väljer utespelare så väger man ju in sånt, framför allt när det är väldigt tajt mellan spelare. Vem kan passa bäst mot det motståndet? Det är egentligen ingen skillnad när det kommer till målvakter. Det är helt klart en faktor som vi väger in i hur det kommer att se ut och så vidare.

- I klubblagsfotboll finns det ganska mycket att det är en målvakt som är uttalad nummer ett och så finns det en nummer två. Men när jag var i klubblag så ville jag ha två målvakter som var minst lika bra och så kunde jag välja. Handboll och hockey har ett annat synsätt på det hela och håller på och byter ganska ofta. Det finns en taktisk del i det i handboll och hockey har en annan syn på det. Men egentligen är uttagningen som sker inför torsdag den är för torsdagen och sedan får vi se hur det blir på tisdag. Det är matchen mot Ungern som vi tittar på nu.

Så kanske den som är bäst offensivt med bäst fötter får stå på torsdag?

- Det får vi se.

