TV: "Nästan så att man får nypa sig i armen varje gång"

2018 var ett händelserikt år för Anna Anvegård. Växjö-anfallaren gjorde debut i damallsvenskan, stod för 14 mål och blev tvåa i skytteligan och debuterade och nätade i landslaget. Att få representera Sverige är något som 21-åringen håller väldigt högt.

- Man njuter verkligen. Det är nästan så att man får nypa sig i armen varje gång. Det är verkligen häftigt, säger Anvegård, inför Sveriges match mot Sydafrika under tisdagen.

Anvegårds fina år kröntes med priset Årets genombrott på Fotbollsgalan.

- Det var jätteroligt, verkligen ett bevis på att man ändå gjort en bra säsong. Men det är klart att man har ännu högre förhoppningar och förväntningar på sig själv, säger hon.

2019 är målet solklart: VM i Frankrike i sommar.

- Självklart är det så. Man är ändå med nu och det är ett halvår kvar, så det hade varit konstigt om man inte hade VM som mål. Man har ju aldrig drömt om det sedan man var liten och själv kollade på landslaget. Det hade nog varit det största jag har upplevt.

Matchen mellan Sverige och Sydafrika börjar klockan 18.00 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.