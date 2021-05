TV: Nilsson skeptisk till VM-förslaget: "Ingen bra idé"

Under fredagen har Fifa en kongress där man ska diskutera och ta beslut i ett antal frågor. Ett förslag som fått uppmärksamhet kommer från Saudiarabien som vill att Fifa ska utreda möjligheten att spela VM vartannat år i stället för vart fjärde, som nu är fallet.

Karl-Erik Nilsson, som är ordförande för Svenska fotbollförbundet och förste vice president i Uefas exekutiva kommitté, är skeptisk till att spela VM för herrar och damer vartannat år.

- Vi tycker inte det är någon bra idé. Europa har etablerade konfederationsmästerskap i from av EM och vi ska just nu gå in i ett EM för herrarna. Den modell vi har nu med EM vart fjärde år och VM vart fjärde år är en väldigt bra modell. Jag tycker den modell vi har är bra, men jag har respekt för de länder som inte har lika vassa konfederationsmästerskap eller tävlingar och som kan se det som långt emellan med fyra år, men då kanske de ska hitta en lösning för sina tävlingar. Men att ta bort ett EM för herrar och damer för att i stället spela VM, det tror jag inte är en bra modell utifrån ett europeiskt perspektiv, så vi säger nej till det, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

Om förslaget ska ses som en dragkamp mellan Fifa (som arrangerar VM) och Uefa (som arrangerar EM)? Det säger Nilsson så här om:

- Vi är ju en del av Fifa, men jag tror snarare att man ska se det som att Saudiarabien vill spela fler tävlingslandskamper och det har redan vi i Europa. Och i stället för att förstöra det vi redan har i Europa kanske de andra länderna ska hitta en lösning som kan möta deras behov.

Fast även Fifa-presidenten Gianni Infantino har haft detta uppe tidigare, eller hur?

- Det har funnits diskussioner, framför allt på damsidan om att skapa något som heter Global Nations League. Men det gäller att hantera avgränsningen. Man kan inte ha både och. Varje nation kan i alla fall inte vara med både i EM och VM och när det fungerar väl med konfederationsmästerskap som det är nu vore det synd att slå sönder den strukturen, men hitta gärna lösningar för de andra så de har något att se fram emot. Jag har full respekt för att det är långt emellan att spela mästerskap vart fjärde år.

I intervjun med Fotbollskanalen pratar Karl-Erik Nilsson också om Qatar-VM och den kritik som värdlandet fått för bristen på mänskliga rättigheter och hur man hanterar gästarbetare i landet.

