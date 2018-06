TV: Olsen inlåst - gick miste om Sveriges firande: "Förstår inte det"

Sverige vann mot Mexiko med 3-0 i onsdags och säkrade då avancemang till VM:s åttondelsfinal. Men målvakten Robin Olsen och vänsterbacken Ludwig Augustinsson fick inte fira segern med resten av den svenska truppen efter slutsignalen, eftersom duon blev kallad till dopingkontroll.

Till de bådas besvikelse.

- Man kan väl i alla fall låta oss komma in till våra lagkamrater och fira. Att låsa in oss i ett rum där man har en övervakare, då kan han ju få följa med in de första fem minuterna. Men så är reglerna och då fick jag och "Ludde" fira själva, säger Olsen till TV4.

- Det var tur att det var två hyfsat glada mexikanare i rummet också, de var inte allt för ledsna. Sen var våra doktorer där och vi fick besök av några spelare, så det blev vårt firande.

Se hela intervjun med Olsen i spelaren ovan.