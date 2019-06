TV: On Tour: "Hon ska ersätta Rolfö i VM-semifinalen"

Se hela Fotbollskanalen On Tour i spelaren ovan.

Sverige besegrade under lördagskvällen Tyskland med 2-1 och blev klart för VM-semifinal. Däremot grusades glädjen något för Fridolina Rolfös del, då hon i andra halvlek blev varnad och därmed nu är avstängd i onsdagens semifinal mot Nederländerna i Lyon.

Landslagschefen Marika Domanski Lyfors bekräftade under söndagen att landslaget skickat in en protest mot avstängningen till Fifas disciplinkommitté - men i Fotbollskanalen On Tour tror Olof Lundh att protesten är lönlös.

- Det är väl bara för att markera för Fifa. Det är bara att lägga åt sidan. Hon kommer att vara avstängd, säger Olof Lundh i Fotbollskanalen On Tour.

Olof Lundh och Andréas Sundberg tror nu att Lina Hurtig tar plats i den svenska elvan.

- Jag tror att Hurtig kommer att ersätta. Det var hon som startade mot Thailand i stället för Jakobsson och med tanke på att det är Shanice van de Sanden som spelar på den kanten för Holland, så behövs det någon som är lite taktisk och en bra tvåvägsspelare. Jag tror därför att hon är före Janogy och andra alternativ, säger Andréas Sundberg.

