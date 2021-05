TV: Quaison och Larsson nätade när Blågult vann mot Finland

Under lördagen ställdes Sverige hemma mot Finland i en träningsmatch inför sommarens EM, där Blågult inleder sitt gruppspel mot Spanien den 14 juni.

Sverige mönstrade en elva där såväl Alexander Isak som Dejan Kulusevski inledde på bänken och i stället fick Marcus Berg och Robin Quaison chanen på topp. Och den sistnämnda var också högst delaktig i Blågults ledningsmål efter drygt 20 minuter.

Emil Forsberg fick bollen på offensiv planhalva, tog den framåt och spelade fram Mattias Svanberg - som i sin tur vrickade fram bollen till Quaison. Forwarden tog emot bollen och var klinisk när han placerade in 1-0 till Sverige i friläge mot Jesse Joronen i Finlands mål.

En som imponerades av Emil Forsbergs första halvlek? C More-experten Kim Källström.

- Det är många svenskar som gjort helt okej insatser, men Emil Forsberg spelar på en helt annan nivå. Det är han som varit den stora skillnaden. Från första minuten så har han sagt: "pojkar, spela mig bollen så löser jag det här". Vi vill inte se att han blir isolerad på sin vänsterkant, men där har inte ens varit, sa han i halvtid.

Blågult hade också ledningen med 1-0 i halvtid och i början på den andra utökade Sverige. Forsberg, som svarade för en stark match, vände upp på mittplan och hittade Marcus Berg i djupled. Forwarden hann precis före Joronen i Finlands mål, petade undan bollen och domaren pekade på straffpunkten. Sebastian Larsson lade upp bollen placerade iskallt in 2-0 för Blågult.

I slutet av matchen skapade Finland visst tryck mot det svenska målet och Sveriges grannland hade flera hörnor - som dock inte gav resultat.

Sverige vann därmed matchen med 2-0 och fick ett skönt besked veckor innan EM drar igång.

- Det är klart att man alltid vill spela, men för att vara ärlig var det skönt att vila efter en lång säsong, säger Kulusevski till C More.

Om Juventus-spelaren fått några indikationer på vilken position han kommer spela under EM? Det säger han så här om:

- Inte så jättemycket. Jag tror att jag kommer spela mest som anfallare, men i dag kom jag in som högerytter. Jag kan spela på flera positioner och det är positivt.

Sverige möter också Armenien innan EM och då kanske Kulusevski får chansen från start tillsammans med Isak.

- Kanske det. Det finns en till träningsmatch och kanske spelar vi tillsammans. Det viktigaste är att vinna, vem som spelar är inte det viktiga, säger han.

Janne Andersson hintade efteråt om att Kulusevski kan få chansen som forward mot Armenien i EM-genrepet.

- I dag sa jag till honom att han hoppade in på kanten eftersom vi inte hade så många alternativ kvar när vi hade börjat byta runt lite. Jag ville ta ut några spelare som jag vet varit lite möra och därför blev det lite yttermittfältare i dag. Sedan får vi se. Ingen ska bli jättechockad om han startar som forward på lördag, säger en leende Andersson till C More.

Förbundskaptenen om matchen i stort:

- Jag sa innan att jag vill att det ska se bra ut. Det ska synas att det är vi som är ute och spelar och det tycker jag det gör matchen igenom. Finland blir ju väldigt låga, vi har väldigt mycket boll och de är ganska tjocka centralt så det är inte enkelt att spela sig igenom.

Andersson fortsätter:

- Jag tycker vi gör det bra några gånger. Vid bägge målen kom vi på centrala genombrott, får straff på det andra och det första är jättefint. Jag tycker vi har kontroll på matchen från egentligen första till sista minut, sista kvarten blir kanske lite av vänskapskaraktär och matchen dör väl ut på något sätt, men som helhet är jag ganska nöjd.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Marcus Danielson, Joakim Nilsson, Pierre Bengtsson - Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Mattias Svanberg, Emil Forsberg - Marcus Berg, Robin Quaison

Finland: Joronen - Ivanov, Ojala, Väisänen - Alho, Valakari, Sparv, Uronen – Lappalainen, Riski, Assehnoun