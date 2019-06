TV: Rolfö i sitt livs form: "Utvecklats under våren"

Fridolina Rolfö har dragits med skadeproblem och tränade på egen hand på förlägret i Båstad inför VM. Hon inledde således på bänken i VM-genrepet mot Sydkorea, men kom in i den andra halvleken och assisterade till det matchvinnande målet.

Inför sommarens VM-slutspel har förbundskaptenen Peter Gerhardsson lyft fram Rolfö som en nyckelspelare i det svenska landslaget.

Rolfö menar själv att det kroppen har "jobbat sig uppåt varje dag" och att det känns mycket bättre nu än tidigare.

- Vi har tagit det lite dag till dag, framför allt under det förberedande lägret. Vi har kunnat känna hur kroppen känns. Här jobbar vi mycket individuellt, så jag har kunnat ta det efter hur det känts varje dag. Nu på senaste tiden har det känts som för alla andra och jag har kunnat träna på bra, säger hon.

Har du någonsin känt dig i bättre form fotbollsmässigt, om man ser till att skador kommer och går?

- Jag skulle nog säga att jag är i min bästa form just nu. Jag känner att jag har tagit steg och fått utveckling den här våren.

