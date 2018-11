TV: Samuelsson missade ett år med fotskada: ”Det är väldigt jobbigt mentalt”

Jessica Samuelsson är tillbaka i landslaget för första gången på över ett år. Det är en glad Arsenalförsvarare som anslutit till Peter Gerhardssons landslagssamling i England.

- Jag mår relativt bra, det har gått framåt nu senaste tiden. Sen är det lite småskavanker här och där som jag måste ta hänsyn till och vara noggrann som alla andra i återhämtning och så vidare, säger Samuelsson till TV4.

Samuelsson skadade foten mot Ungern i en VM-kvalmatch den 24 oktober förra året. Försvararen missade nästan ett helt år och har nyligen kommit tillbaka och ett par hela matcher för sitt klubblag.

- Det har varit väldigt tufft, senaste 4-6 månaderna. Just när man har förväntat sig kanske att vara tillbaka och jag trodde kanske att jag skulle kunna spela redan i våras i slutet av våran säsong. Just när man ställt in sig mentalt på att vara tillbaka i fotboll men så fick jag bakslag och lite andra grejer som har tagit mig upp och ner hela tiden och det är väldigt jobbigt mentalt. Så det har varit tufft.

Nu är Samuelsson mer eller mindre helt tillbaka och är glad över att få tillbaka landslagsplatsen. Just landslagsuttagningen är en av stegen på vägen som hon känner att hon har tagit.

- Sen som jag sa har jag några steg kvar att ta men det är bara oerhört kul att bara vara här och det ger mig ytterligare energi när jag kommer tillbaka till klubblaget och förhoppningsvis utvecklas sista biten.

Se hela intervjun med Jessica Samuelsson i spelaren ovan.