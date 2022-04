TV: Schelin efter svenska VM-avancemanget: "Har höga förväntningar på Sverige i mästerskapet"

Sverige blev under tisdagskvällen klart för VM i Australien och Nya Zeeland 2023, efter ett 1-1-resultat hemma på Gamla Ullevi mot Irland i VM-kvalets sista match.

Blågult behövde inför matchen en poäng för att säkra avancemanget, men fick en rejäl kalldusch när Irland tog ledningen genom Katie McCabe precis innan halvtid trots svensk dominans. Men gnuggade på och med drygt tio minuter kvar att spela hittade Olivia Schough fram till Kosovare Asllani, som tog emot bollen och sköt in 1-1 på volley. Det resultatet stod sig sedan matchen ut och säkrade det svenska VM-avancemanget.

C Mores expert, Lotta Schelin, var på plats i Göteborg under tisdagskvällen. Det hon imponerades mest av var tålamodet Blågult visade upp mot ett svårspelat Irland.

- Matchen som sådan dominerar Sverige totalt. Så det var en kalldusch i slutet av första halvlek när Irland tog ledningen. De skapade en målchans, som styrdes in lite turligt. Så tung halvlek för tjejerna, säger Schelin till TV4.

- Det var ett svårspelat Irland. De var starka, fysiskt väl förberedda, de låg defensivt. Det kändes som en mur att ta sig igenom. Det krävdes mycket tålamod, men till slut satt 1-1 och det var det som behövdes.

Vad är det för landslag vi skickar till VM?

- Det är ett fantastiskt fint landslag. Ett landslag som under många år har presterat på absolut högsta nivå. Sedan har Peter Gerhardsson skapat ett spel som attraherar och som är otroligt konstruktivt. Det gör att man skapar mycket målchanser, har många spelare med gott självförtroende, och som ser till att de vinner matcher. De har två mästerskap i ryggen som har gått väldigt bra - så det är klart att vi har höga förväntningar på ett världsmästerskap nästa sommar.

Vad har landslaget tagit för kliv under Peter Gerhardsson?

- Jag tror framför allt att det nu finns en bredd. Det har funnits en stark startelva under väldigt många år - historiskt sett - men vad vi ser nu är en bredd som är riktigt intressant. Spelare kommer in och vet exakt sin roll. De tar den positionen och det ansvaret som krävs. Det är väldigt många med en väldigt hög nivå. De spelar utomlands och tar med sig den nivån in i det svenska landslaget, säger Schelin och fortsätter:

- Men på allt detta är det en ledning som har ingjutit mod och självförtroende i spelarna, samt verkligen får dem att använda sina spetskvalitéer. Det har gett många spelare en nivå till och det är nog det som kommer att avgöra till Sveriges fördel i slutändan.