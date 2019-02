TV: Sista VM för Fischer? - "Till 99 procent är det så"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Under onsdagskvällen ställs Sverige mot Schweiz när Algarve Cup drar igång. Turneringen är en del i uppladdningen inför VM i Frankrike i sommar. Mästerskapet kan bli det sista stora för flera av landslaget kuggar, som Hedvig Lindahl, Caroline Seger och Nilla Fischer. Den sistnämnde tror i alla fall inte att hon gör några fler VM.

- Jag kan inte riktigt se framför mig att det blir att jag satsar mot ett VM till. Man ska aldrig säga aldrig. Men till 99 procent är detta det sista möjliga VM:et, säger 34-åringen.

Och hur är det?

- Jag har inte tänkt så mycket på det, förrän jag fått frågorna om det nu. Det känns som att det är bara att gå ut och njuta. De sista tre åren har jag fått frågorna om det är sista mästerskapet, så det är kanske bara att köra på några år till?, säger Fischer med ett leende.

Mötet mellan Sverige och Schweiz sänds på C More Fotboll, TV12, och streamat på cmore.se under onsdagskvällen. Matchstart 17.45.