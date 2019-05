TV: Sjöstrand vill se svensk fajt om VM-medaljer: "Annars blir det budgetavvikelse"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Svenska Fotbollförbundet har budgeterat för en VM-semifinal. Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på SvFF, vill se fajt om medaljerna. - Annars blir det budgetavvikelse och då är man en jobbig chef, säger han till C More.

Svenska damlandslaget laddar upp inför sommarens världsmästerskap i Frankrike och träningsspelade under fredagskvällen mot Sydkorea i ett VM-genrep på Gamla Ullevi i Göteborg. Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand blev i halvtid intervjuad och berättade om sina förväntningar inför mästerskapet.

- Vi går in och är med i ett mästerskap och får mäta oss med de bästa. Det är naturligtvis att ta sig vidare från gruppen och sedan får vi se, men vi har förhoppningar, säger han till C More.

Svenska Fotbollförbundet har sedan tidigare budgeterat för att landslaget tar sig till semifinal - och därmed hoppas förbundet på fajt om medaljerna.

- Ja, annars blir det budgetavvikelse och då är man en jobbig chef, men vi hoppas på det. Vi ska vara med osh slåss om medaljerna, säger Sjöstrand.

Fifa meddelade i oktober i fjol att prispengarna i VM 2019 ökar från 15 miljoner dollar 2015, drygt 135 miljoner kronor, till 30 miljoner dollar, drygt 270 miljoner kronor, i sommarens mästerskap. Håkan Sjöstrand berättar att även han känt av den positiva utvecklingen kring damfotboll.

- Vi märker också en stor skillnad om vi jämför med senaste världsmästerskapet kring hur vi engagerar oss med våra samarbetspartners. Då tror jag att vi gjorde tre kampanjer med våra samarbetspartners och nu gör vi 18, så hela maskineriet tuggar på, samtidigt som vi också gjort ett ordentligt arbete själva kring de här frågorna.

C More: Vad tror du att det är som ligger bakom att fler företag vill vara med?

- För det första måste det i grund och botten vara en bra produkt och fotboll är ju världens största idrott. Vi kan vara med och mäta oss med de bästa och sedan tror jag att det även ligger lite i tiden med att man ser nyttan av det. Samtidigt handlar det också om den kommersiella nyttan som vi måste jobba med och de börjar se att det också är kommersiella nyttor i det här.

Se hela intervjun i spelaren ovan.