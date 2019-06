TV: Spanienmatchen kan vara i fara för Granqvist: "Känns inte jätteaktuellt för tillfället"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sveriges lagkapten Andreas Granqvist togs ut i Janne Anderssons EM-kvaltrupp trots han dragits med magskada. Under söndagen berättade han för C More att matchen mot Malta på fredag är i stor fara.

- Just nu är det inte jättestor chans att jag spelar på fredag mot Malta, sa han.

Nu berättar han att han tar steg i rätt riktning, men att Maltamatchen (7 juni) fortsatt är i fara, samtidigt som det nu höjs ett frågetecken kring hans närvaro mot Spanien (10 juni)

- Den (skadan) är okej, det går åt rätt håll. Men som jag sa i en intervju i går känns Malta långt borta. Jag ska göra mitt bästa på träningarna, men den matchen känns långt borta, säger han till TV4.

Tränar du någonting med laget eller är det på egen hand?

- Jag tror det kommer att bli på egen hand och det är därför jag tror det är långt borta. Vi kommer att sätta oss ned och prata igenom det ordentligt. Det känns bättre än vad det gjorde för en vecka sedan när Dale (Reese, "performance & medical coordinator" i Blågult) var nere och tittade på mig. Men jag känner att det inte är helt hundra för att spela matchen.

Spanien är väl inget lag man kliver in och spelar mot om man inte spelat på några veckor?

- Det har du rätt i. Det blir nog väldigt tufft om jag inte får en match mot Malta och sedan gå in och leverera på den nivån man vill leverera på. Den känns inte heller jätteaktuellt för tillfället.

