TV: Stor intervju med Rolfö - svarar om sjuka statistiken i Barcelona: "Det är chockartade siffror"

I juli 2021 lämnade Fridolina Rolfö tyska Wolfsburg och flyttade till spanska Barcelona, som då hade vunnit Champions League. Där har hon nästan blivit bortskämd med att vinna matcher.

Rolfö har spelat 43 ligamatcher i Spanien - och vunnit alla. Med målskillnaden 219-12.

Hon har dessutom spelat sju matcher i inhemska cuper i Spanien - och vunnit alla. Med målskillnaden 27-2.

I Champions League har Rolfö spelat 17 matcher med Barcelona, och vunnit 14 och förlorat tre. Förlusterna kom mot Wolfsburg och Bayern München (som man ändå slog ut efter dubbelmöten), och så i finalen mot Lyon.

Det betyder att Fridolina Rolfö har spelat 67 matcher med Barcelona, och att hon har 64 segrar och tre förluster, med målskillnad 313-30.

ANNONS

- Det är rätt chockartade siffror nu när du läser upp det. Vi är på en bra nivå och vill hela tiden bli ännu bättre. Vi vet vad som krävs. Men vi gick inte hela vägen i Champions League, så man sporras väldigt mycket och det finns saker som vi behöver jobba på, säger Rolfö till Fotbollskanalen.

Vad för saker?

- Bland annat behöver vi utveckla vårt försvarsspel. Vi såg det mot Bayern München, att det finns detaljer i vårt försvarsspel som vi behöver utveckla, och det fokuserar vi på. Och även att bli mer effektiva. Vi kommer till otroligt många målchanser, men allt måste sitta på den högsta nivån.

Finns det någon risk att det inte är lika utvecklande att spela i Barcelona jämfört med om du hade spelat i ett annat lag i en jämnare liga?

- Ja, men det var något som jag övervägde i valet av klubb, om det här är en liga som kommer att gå framåt. Men det är svårt att svara på. Jag tror att lagen som är i toppen av den spanska ligan är otroligt bra, även ute i Europa. Jag hoppas bara att ligan blir jämnare och jämnare med åren och att man väljer att investera i ligan, vilket kanske är den största utmaningen just nu. Men om man ser till laget som jag spelar i och den träningsmiljön som jag får varje dag så känner jag att det är en stor utmaning.

ANNONS

Hur menar du med att investera i ligan?

- Det finns saker. Vi har precis blivit professionella i år. Men det finns fortfarande krav som jag som spelare tycker bör vara där, till exempel att inte spela på konstgräs och kanske minska antalet lag i ligan där vi nu har 16 lag, vilket gör att det är väldigt många matcher per år. Så det är önskemål från mig, och jag vet att det är många spelare som känner samma sak.

För snart en månad sedan valde Fridolina Rolfö att förlänga kontraktet med Barcelona. Det nya avtalet sträcker sig till 2026.

- Det är en miljö som jag trivs väldigt bra i och jag vill stanna där. Här kan jag utvecklas och det är en klubb som vill samma väg som mig. Så valet var ganska enkelt, säger hon.

Hur har du utvecklats under tiden i Spanien?

- Väldigt mycket. Framför allt mitt försvarsspel i och med att jag har testats i en ny roll som ytterback. En offensiv sådan, men jag känner att jag har fått väldigt mycket tips, vi har ett väldigt bra ledarteam som går in på detaljer. Sedan lär jag mig mycket av mina lagkamrater. Men även offensiva bitar, som hur rörelsemönster fungerar och hur jag kan göra för att göra mig av med min motståndare.

ANNONS

Rollen du har i Barcelona, vad skiljer den från hur det varit i tidigare klubbar och den du har i landslaget?

- Den största skillnaden är att jag har en betydligt bredare position i klubblaget. Där är jag en kantspelare. Det kan variera mellan ytterback och yttermittfältare. I landslaget har jag haft en mer central roll och varit mer mellan motståndarnas backlinje och mittfält.

Hur ser du på att inte ha samma position i klubb- och landslag?

- Det är en utmaning. Det jag tränar på hemma i klubben det gör jag ju inte i landslaget. Så det är klart att det är en utmaning att komma till landslaget. Men jag vill klara av att hantera båda positionerna. Jag är positiv till det, men samtidigt är det en stor utmaning.

Matchen mellan Sverige och Tyskland under tisdagskvällen går att se på Sportkanalen och C More med start klockan 17:45.