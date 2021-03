TV: Stor intervju med Zlatan: "Då kände jag - det här är något annat"

I torsdagens VM-kvalmatch mot Georgien gjorde Zlatan Ibrahimovic landslagscomeback - efter fem år. Anfallaren stod för en assist till Viktor Claesson, som gjorde matchens enda mål.



Och uppståndelsen har varit stor kring Zlatans återkomst. I en stor intervju med TV4 berättar svensken om hur stämningen förändras, när han kommer in i ett rum.



ANNONS

- Från långt tillbaka när jag kom in på Idrottsgalan. Då ser jag alla andra atleter, och ingen reagerade när de kom. Men när jag kom, då reagerade dem. Då kände jag, det är något annat här, och det känner jag även när jag kommer in på restauranger. Det blir liksom den effekten, säger han och fortsätter:- Men det är inget jag har valt medvetet utan det är något som händer naturligt. Så om det stör mig? Nej, nej. Tvärtom. Jag tror det triggar läget och kanske får dem att stå på tå och vilja göra mer och motivera dem.Se hela intervjun i spelaren ovan!Kosovo-Sverige har avspark klockan 20.45 under söndagen. Matchen sänds på TV4 och kan streamas på cmore.se.