TV: Succé för Larsson - gjorde hattrick i Sveriges överkörning

Mimmi Larsson stärkte sina aktier inför sommarens VM. I Algarve Cup-premiären mot Schweiz svarade anfallaren för tre mål i Sveriges kross. - Det känns såklart jättekul, säger hon till C More.

Under onsdagen inledde Sverige årets spel i Algarve cup - och Blågult fick en drömstart. Madelen Janogy och Kosovare Asllani kombinerade sig fram på högerkanten och den sistnämnda lyfte in i ett inlägg i straffområdet. Där mötte en helt fristående Mimmi Larsson med pannan och nickade in 1-0 för Sverige.

- Det var ett jättebra inlägg så det var bara att sätta dit den, sa Larsson till C More i halvtid.

Målet kom redan efter fem minuter, en drömstart för Sverige som fortsatte att trycka på och efter kvartens spel var Asllani nära att få en tå på bollen fram till 2-0. Men så blev det inte. I stället kunde Schweiz kvittera efter ett riktigt drömanfall.

Storstjärnan Ramona Bachmann drev boll centralt och hittade in med en boll bakom Sveriges backlinje. En passning i sidled och sedan var målet öppet för Ana-Maria Crnogorčević som placerade in kvitteringen för Schweiz.

Första halvlek var relativ jämn, men Sverige skapade flest chanser och efter halvtimmens spel kom nästa mål för Blågult. Åter igen var det firma Asllani/Larsson som var huvudaktörer. Efter en klackskarv från Asllani kunde Larsson bryta sig loss och stöta in sin egen retur fram till 2-1, vilket också var ställningen i halvtid.

- Vi gör det bra och när pressen fungerar kan vi vinna bollen högt och ställa om på dem, sa Larsson.

Sverige fortsatte att ösa på i andra halvlek och i mitten av densamma kom avgörandet. Först svarade Asllani för ett riktigt drömmål när hon nätade fram till 3-1 med ett skott i bortre krysset och några minuter senare kom nästa mål.

Larsson höll sig framme på en hörna och från nära håll kunde hon peta in 4-1, hennes tredje mål för matchen.

Målet blev matchens sista och Sverige fick därmed en drömstart på årets upplaga av Algarve Cup.

- Det känns såklart jättekul att få göra tre mål, det händer inte allt för ofta i samma match. Det är mycket som kunde bli bättre, men jag är nöjd med min prestation, säger Larsson efter matchen.

- Jag försöker att vara här och nu och det är klart att det kändes bra att göra tre mål eftersom att det är ett mästerskap som väntar.

Startelvor:

Sverige: Lindahl - Glas, Sembrant, Eriksson, Carlsson - Rubensson, Asllani, Seger - Janogy, Larsson, Schough.

Schweiz: Thalmann – Megroz, Martiz, Reuteler, Crnogorcevic, Bachmann, Sow, Kiwic, Buhler, Aigbogun, Bernauer