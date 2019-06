TV: Sunderland-doldis och Gyökeres bakom Blågul U21-seger mot Norge

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HELSINGBORG. Sunderlands Benjamin Mbunga Kimpioka och Brightons Viktor Gyökeres var de två spelarna som såg till att U21-landskampen mellan Sverige och Norge gick från 1-1 till 3-1. - Jag är nöjd med insatsen, sa förbundskapten Roland Nilsson till C More.

På fredagen spelades en träningslandskamp för Sverige U21 mot Norge U21, som förberedelse för höstens kval, men det var två lag med flera avbräck.

Sverige saknade bland annat Daleho Irandust, Svante Ingelsson, och August Erlingmark med skador, samtidigt som Benjamin Nygren vilades och Alexander Isak är med A-landslaget. Även Norge saknade spelare som är med A-landslaget, som Martin Ödegaard, Sander Berge, och Kristoffer Ajer.

Det tog lite tid innan Sverige kom igång, men när de väl gjorde det så skapades flera chanser på kort tid. I en omställning fick Mattias Svanberg bollen på egen planhalva, slog en lång krossboll till Jake Larsson, som avancerade inåt, sköt, och returen gick via en norsk spelare in i mål.

Sverige var också nära 2-0 efter en hörna när Max Svensson först träffade stolpens insida och Hugo Andersson sedan nickade in bollen i mål, men det blev bortdömt för offside.

När Sverige hade sin fina period så kom dock en olycklig minut. Ajax-ägda norrmannen Dennis Johnson slog en chippass till Lars Olden Larsen, succéspelare i norska motsvarigheten till superettan, som fick en dubbelchans och satte kvitteringen. Samtidigt behövde Sverige också byta ut Svanberg, som fick en smäll i ryggen.

- Det är en bra match. Väldigt mycket fart, går mycket snabbt fram och tillbaka, sa Jake Larsson till C More i halvtid.

Tidigt i andra halvlek kom Benjamin Mbunga Kimpioka in, och behövde bara minuter på sig innan han satte 2-1-målet. Mbunga Kimpioka är en Siriusprodukt som flyttade till Sunderland år 2016, och som gångna säsongen gjorde nio matcher i Sunderland. Han gjorde även 2-1-målet i U21:s senaste landskamp (2-1 mot Skottland).

Andra halvlek blev ryckig på grund av byten och flera avbrott på grund av skador, där bland annat Hugo Andersson behövde bytas ut. En av spelarna som kom in var Viktor Gyökeres, som satte 3-1 efter att även Svensson och Mbunga Kimpioka hade varit inblandade.

3-1 blev också slutresultatet på Olympia i Helsingborg. U21 spelar nästa landskamp borta mot Finland på tisdag, som är den sista träningslandskampen innan de kvalar till EM hemma mot Irland i september.

Efter matchen var förbundskapten Roland Nilsson belåten.

- Det tog ett tag innan vi kom i det, men sakta men säkert tog vi oss in i matchen. Vi hade lite flyt som fick första målet och det gjorde att nerverna lugnades. Jag är nöjd med insatsen, sedan kommer det bli bättre framöver, sa han till C More.

Sverige U21: Joelsson – Jallow, H.Andersson (81'), Hadzikadunic (71'), A.Brorsson – M.Svensson, Svanberg (39'), Hussein, J.Larsson – Asoro (71'), Fröling (54')

Inhoppare: Adrian (39'), Mbunga Kimpioka (54'), Ahmedhodzic (71'), Gyökeres (71'), Björkengren (81')

Norge U21 (endast startelva): E.Ödegaard – Björkan, Salte, Ranger, Risa – Olden Larsen, Vinjor, Myhre, Nordli – Zekhnini, Johnsen