TV: "Svennis" tror på pressat England: "Spelarna känner av det"

Sven-Göran Eriksson, 70, är just nu klubblös. Mellan 2001 och 2006 var han förbundskapten för England och han har även lett engelska klubbar som Manchester City och Leicester City. Därför har han också stor insyn i och kunskap om engelsk fotboll.

Under fredagen gästade han TV4:s studio, via länk från sin gård i Värmland, och då bjöd han på sina tankar inför lördagens VM-kvartsfinal mellan just England och Sverige.

- Som förbundskapten för England får du inte förlora matcher, helst inte ens vänskapsmatcher. Det gillar de (engelska folket) inte. Sen är engelsk press som den är, hade England åkt ur VM mot Colombia (i åttondelsfinalen) då hade Gareth Southgate (förbundskaptenen) grävts under jorden, säger "Svennis".

Eriksson beskriver det engelska landslaget på följande sätt:

- Det är ett ungt och hungrigt lag, ett lag som startade VM utan en så stor press på sig. Det var ingen i England som påstod att de skulle vara tvungna att ta sig till final eller vinna den. En kvartsfinal var inför turneringen helt okej för alla engelsmän. Men i dag är pressen lite högre. De är relativt duktiga på att försvara sig, men inte lika bra som Sverige. Sen har de speed där framme, de har kvalitet för att kontra bra. Därutöver har de en skyttekung i Harry Kane. Han kan avgöra en match som den i morgon och han är det stora hotet mot Sverige, på alla fasta situationer och inlägg.

I dagarna har "Svennis" haft besök av flera utländska medier, bland annat har brittiska BBC varit på plats för att intervjua honom inför den stora matchen.

- De (engelsmännen) tycker trots allt att Sverige är litet, att vi inte är någon stor fotbollsnation som exempelvis Tyskland. De kan underskatta Sverige lite, men inte speciellt mycket. Det är inte lätt att spela mot Sverige. Jag sa till dem att det skulle vara lättare göra mål på Brasilien än Sverige, men de tror inte riktigt på det. Det är bra för Sverige.

"Svennis" tror på ett engelskt övertag när det kommer till bollinnehavet, men han verkar vara trygg i att det svenska försvaret kan ta hand om den engelska offensiven.

- Ju längre tiden går desto mer vinner Sverige, för om inte England gjort mål efter en timme eller 90 minuter tror jag att engelsmännen kommer bli ganska nervösa. Pressen på England har växt under VM och det är en mycket större förlust för England om de skulle förlora än om Sverige skulle göra det. Och det känner spelarna, säger Eriksson.

Hur tränarlegendaren tror att matchen slutar?

- Sverige vinner, efter förlängning, säger 70-åringen.