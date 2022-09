TV: Svenska sifferleken: "Vi ändrar bara lite i uppställningarna"

Det är enkelt att förklara vad landslaget spelar i för formation.

Det är inte helt enkelt att förklara vad landslaget spelar i för formation.

Inför 4-1-förlusten mot Serbien bekräftade flera spelare i Blågult att 4-3-3-experimentet var skrotat efter sommarens försök. Anledningen var att man ville ”back to basic” och tillbaka till 4-4-2, åtminstone defensivt.

Så kom matchen i Belgrad. När landslaget skickade ut startelvan i sina egna kanaler ställde man upp det som 3-4-3. När matchen väl var i gång var det ett 4-4-2, i alla fall i försvarsspelet.

Är det en sifferlek eller experiment?

Enligt Peter Wettergren, assisterande förbundskapten i landslaget, är formationsförändringarna inte särskilt drastiska och han tycker att det är medierna som ”ändrar” i Blågults formationer.

- Det är ni (journalister, reds. anm) som håller på och laborerar. Det enda vi gör är att vi ändrar lite i våra uppställningar. Vi har samma arbetssätt i vårt försvarsspel. Det är positionsförsvar med press på bollhållare och vi täcker ytor. Om vi gör det med en forward eller två forwards är en liten lek med siffror. Arbetssättet som vi hade i somras är samma som vi har nu, säger han till Fotbollskanalen.

Återgången till den gamla formationen fungerade inte fläckfritt. Det vittnar resultatet mot Serbien om. Trots det är Wettergren övertygad om att det var ett klokt beslut.

- Helt rätt.

Varför då?

- För att vi behövde få in en trygghet. Efter spelarnas och vår egen utvärdering av sommarsamlingen kände allihop att vi ville hitta tillbaka till våra grunder. Att det skulle sitta med en gång trodde inte jag heller. Vi måste ge det lite tid, men alla var överens om att vi skulle gå tillbaka till det. Då kände jag att det var helt rätt väg att gå.

Att det såg ut som det gjorde i storförlusten förklarar den assisterande förbundskaptenen med att det är nya spelare - som exempelvis Daniel Sundgren, Isak Hien och Viktor Gyökeres - som tagit en plats.

- Det är nya spelare som kommit in och som inte heller var med i somras. Att någonting skulle sitta efter fyra träningar trodde inte jag heller. Sedan hade jag hoppats på att det hade sett bättre ut under längre stunder i matchen. Det fanns fragment där det såg väldigt bra ut. Men man vill att det ska se bra ut under längre perioder och det gjorde det inte.

Vad var positivt mot Serbien?

- Vi skapade en del målchanser genom bra anfallsspel, men ändå inte tillräckligt mycket för att jag ska vara helt nöjd. Vi fick stryk med 4-1 och sedan kan man leta positiva och negativa saker, men vi vet vad som krävs för att prestera bättre på tisdag.

På tisdag, ja. Då väntar Slovenien på Friends Arena. En match som Sverige måste vinna för att hålla sig kvar i B-divisionen. Annars blir det respass.

Inför ödesmötet har landslaget samlat kraft.

- Vi hade ett väldigt bra snack med spelarna i dag (söndag) och alla vet vad som gäller. Vi (tränarstaben, reds. anm) visade några saker som vi känner att vi behöver förbättra. Det fanns inga motsägelser i det i spelargruppen. Vi tillsammans tror jag kommer att göra det här på tisdag.

Vad säger ni till dem?

- Vi analyserar precis som de analyserar. Vi går igenom olika saker. Det vi pratar om håller vi för oss själva. Vi är överens om vad som krävs för att göra en bättre prestation på tisdag.

Hur är det att leva med pressen på tisdag?

- Tackar man ja till tränarjobb är det press oavsett. Jag vill vinna alla våra matcher. Jag har haft press på mig ända sedan jag spelade i Ödeshögs IK som spelare. Alla de här spelarna lever under den pressen. Det är inget speciellt. Vi vet vad som krävs. Det kan vara skönt att veta att det att om du vinner matchen så är du kvar och om du förlorar eller spelar oavgjort är du ute. Det är tydligt.

Sett till Nations League riskerar ni att bli sämsta lag i Norden om Finland klarar sig kvar i B-divisionen. Hur ser du på att ni riskerar att bli omsprungna av samtliga landslag i Norden?

- Det går ganska fort inom den här branschen. För några år sedan var vi uppe i grupp A och då var vi det bästa landet i Norden och nu har det gått lite sämre för oss. Det har varit ett litet generationsskifte och spelare som inte har kunnat komma på våra samlingar. Nu är det kanske vi, som du säger, som är det lite sämre laget. Men det vänder fort i den här branschen. Jag har varit med när lag har varit däruppe och därnere. Samma jobb gäller och när man är där nere vill man jobba ännu hårdare för att komma dithän (upp) igen. Vi vet vad det handlar om.

Hur ska ni göra för att komma dithän igen då?

- För det första handlar det om att bygga upp något nytt och att spelarna får spela mycket i sina klubblag. Att de håller sig skadefria och vi får chansen att bygga något nytt.

Det låter på dig som att det största problemet är att spelarna inte spelar i sina klubblag?

- Så är det. Men sedan är det kraven också. När jag och Janne (Andersson) tillträdde spelade vi mot Nederländerna här hemma och vi hade en målchans på hela matchen som vi gjorde 1-1 på. Då tyckte alla att vi var helt fantastiska. Det var ni journalister tyckte det. Sedan har det gått ganska bra för oss. Vi presterade ganska bra i VM och vi presterade relativt bra i EM. Så kraven har också höjts på oss. Nu har vi ett generationsskifte där flera gamla spelare har slutat. Till sommarsamlingen var det många spelare som inte kunde komma på grund av skador, och likadant den här samlingen. Vi kommer att bygga någonting nytt. Ge oss bara lite tålamod.