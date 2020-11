TV: Sverige föll tungt mot Frankrike - ramlar ur A-divisionen

Sverige ställdes under tisdagskvällen mot Frankrike på bortaplan i Nations League. Blågult var inför matchen sist i gruppen i A-divisionen, och behövde därmed ta sig förbi Kroatien, på tredjeplats, för att få stanna kvar i den högsta divisionen.

Sverige gjorde då endast en förändring i startelvan gentemot i mötet med Kroatien senast, då Viktor Claesson den här gången klev in i elvan i stället för avstängde Albin Ekdal, något som gav resultat tidigt, bara fyra minuter in i matchen.

Krasnodar-yttern tog då vara på förtroendet genom att glida in i straffområdet och ge Sverige ledningen med ett löst avslut via motståndare i mål till 1-0.

Sverige fick därmed en drömstart på den här kvällen, men sedan tog Frankrike över. Frankrike hade mer boll och var vassare mot mål. Först nickade Marcus Thuram utanför och därefter pressade Olivier Giroud svenske målvakten Robin Olsen till en fin parad. Sedan låg samma franska duo bakom den regerande världsmästarens kvittering i matchen.

Giroud var, i den 16:e minuten, kylig på ett inspel i straffområdet från just Thuram och därmed fick hemmalaget fira 1-1. Sedan var Thuram åter påpasslig i Sveriges straffområde, då han vände och vred med bollen för att sedan ta avslut. Benjamin Pavard slog därefter till på volley på andrabollen i mål till 2-1 i halvtid.

Frankrike var även bättre under inledningen av andra halvan av matchen, då Giroud först fick ett jätteläge för 3-1 och sedan även satte bollen i mål med pannan till utökad ledning. I den 66:e minuten satte Sverige in Emil Krafth, Filip Helander och Robin Quaison, då bland annat Victor Nilsson Lindelöf tvingades till byte efter att ha tagit sig för ryggen, och kom till slut nära en kvittering.

För i den 88:e minuten kvitterade Quaison från nära håll och skapade nerv i matchen, men till slut fick det svenska landslaget ändå ge sig. Sverige fick i sista minuten frispark och lyfte upp Olsen i straffområdet, vilket Kinsley Coman sedan utnyttjade på en kontring genom att rulla in bollen i mål till 4-2.

- Det är tråkigt. Jag känner att vi kunde såra dem lite i andra halvlek och vi gjorde ett försök. Vi gjorde ett mål där, men sedan gjorde de mål i slutet och det är tråkigt, säger Quaison till C More.

Sverige föll därmed till slut med 4-2 och ramlade ur A-divisionen i Nations League, då Kroatien föll mot Portugal med samma siffror. Nästa gång Nations League spelas får i stället Sverige spela matcher i B-divisionen i turneringen.

- Det är klart det är en tuff känsla. Vi gav det en chans och började bra, men sedan hamnade vi i det här lilla passiva igen. Det var ingen bra match från vår sida, men vi kom hit och gav det en chans. Man kunde se att det var många som var trötta i dag. Det blev en urladdning mot Kroatien och vi försökte i dag, men i slutändan var det inte tillräckligt bra, säger Emil Forsberg till C More.

Han fortsätter:

- Nu åker vi ur grupp A och det är inte en rolig känsla, men vi får se fram emot nästa års Nations League, och vad det nu innebär med alla matcher och sådär, men jag tycker att man kunde se i dag att det tar på oss. Man kunde se att vi inte riktigt var där på alla ställen i dag.

Sebastian Larsson var i sin tur också besviken efteråt.

-Det var tufft för oss i dag, då vi mötte ett skickligt motstånd. Vi fick också en väldigt bra start och vi kände oss också trygga i det uppställda spelet fram till att de gjorde mål. Men vi föll sedan in i att vi försökte spela för smått, och då var de aggressiva och vann mycket boll, säger Larsson till C More och fortsätter:

- Det är också egentligen så de gjorde sina första två mål indirekt. På sitt sätt skjuter vi då oss själva lite i foten där. Vi hade kunnat vara lite mer syniska och speciellt när vi hade ledningen. När vi fick upp bollen i kontringslägena kom vi till intressanta situationer, men det slet också. Vi kom aldrig riktigt nära dem i vårt presspel, och det tar på krafterna att flytta på sig från sida till sida.

Frankrike: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane (Kurt Zouma, 46), Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez (Lucas Digne, 46) - Moussa Sissoko, Paul Pogba, Adrien Rabiot (Steven Nzonzi, 78), Marcus Thuram (Kylian Mbappé, 57) - Olivier Giroud (Kingsley Coman, 84), Antoine Griezmann.

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig (Emil Krafth, 66), Victor Nilsson Lindelöf (Filip Helander, 66), Marcus Danielson, Pierre Bengtsson - Viktor Claesson (Robin Quaison, 66), Sebastian Larsson (Jens-Lys Cajuste, 87), Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Dejan Kulusevski, Marcus Berg (Alexander Isak, 86).