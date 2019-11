TV: Sverige klart för EM 2020 - Berg och Quaison sänkte Rumänien

Sverige är klart för spel i EM 2020. Detta efter fredagskvällens 2-0-seger mot Rumänien. - Fantastisk känsla, säger Marcus Berg till C More.

Sverige bortaspelade under fredagskvällen mot Rumänien i EM-kvalet. Vid seger skulle Janne Anderssons landslag bli klart för spel i EM 2020 och i slutändan blev det också så efter avgörande i första halvan av matchen.

Marcus Berg, som bara någon minut in i matchen pressade Rumäniens målvakt Ciprian Tatarusanu att rusa ut för att nicka bort en långboll, nickade redan i 18:e minuten Sverige till ledning efter ett precist inlägg av Emil Forsberg från vänsterkanten.

Dessförinnan var det oroligt på läktarplats med bangers som smällde av och efter målet kastades ytterligare bangers in på planen vid Robin Olsens mål. Det resulterade till slut i att matchen avbröts tillfälligt, men sedan kom igång igen.

Sverige fortsatte då att trycka på framåt och i 34:e minuten satte Berg fram bollen i straffområdet till Robin Quaison som utökade till 2-0 i halvtid.

Rumänien hade i andra halvlek ett par möjligheter, men utan att få hål på Olsen i det svenska målet. I stället var Albin Ekdal närmast med ett skott i ribban och i slutändan vann Sverige med 2-0. Därmed blev landslaget klart, som grupptvåa, för EM 2020.

- Det var fantastiskt. Vilken första halvlek vi gjorde. Det var oerhört skönt att gå in med 2-0 i halvtid och det kändes som att det skulle mycket till om att de skulle vända på det eller få ett oavgjort resultat. Det är en fantastiskt skön känsla, säger Marcus Berg till C More.

- Andra halvlek var så klart annorlunda, men vi gjorde det bra och stod rätt. De skapade inte så jättemånga chanser, fortsätter han.

Berg känner sig nu både slut och tom.

- Det kommer nog ta fram till att man är på hotellet innan allting smälter in.

Sverige ställs på måndag mot Färöarna på Friends Arena. Den matchen är betydelselös.

Startelvor:

Rumänien: Ciprian Tatarusanu - Adrian Rus, Ionut Nedelcearu, Vasile Mogos, Nicusor Bancu - Tudor Baluta, Nicolae Stanciu (Denis Alibec, 73) - Ciprian Deac (Ianis Hagi, 46), Claudiu Keserü (Florinel Coman, 57), Alexandru Mitrita - George Puscas.

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Victor Nilsson Lindelöf, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson (Gustav Svensson, 69), Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Robin Quaison, Marcus Berg (Alexander Isak, 78).

Mötet mellan Sverige och Rumänien visas på C More Fotboll och på TV4 med avspark 20.45 och sändningsstart 20.00. Matchen går även streamas på cmore.se.