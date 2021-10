TV: Sverige krossade Kosovo - Isak slog till med drömmål

Under förra VM-kvalsamlingen vann Sverige mot Spanien hemma och förlorade mot Grekland borta i kvalspelet. Blågult ställdes under lördagen mot Kosovo hemma på Friends Arena, men saknade bland annat kaptenen Victor Nilsson Lindelöf i matchtruppen.

Sverige hade inledningsvis en hel del boll och hotade flera gånger om. Alexander Isak kom först till ett bra avslutsläge, men sköt på en täckande motståndare till hörna. Därefter höll han sig framme på hörnan, men nickade på Emil Krafth framför mål. Kosovo var samtidigt inte ofarligt och Elbasan Rashani hotade lite senare med ett skott tätt utanför mål.

Efter flera minuters avbrott blev Sverige tilldelat straff i första halvlek. Viktor Claesson nickade på Florent Hadergjonajs ena arm efter en frispark, och efter VAR-granskning fick Emil Forsberg kliva fram till straffpunkten till 1-0 efter 29 minuters spel.

Sverige höll sedan tätt bakåt och gick till pausvila i ledning. Under inledningen av andra halvlek var Kosovo nära att kvittera genom Milot Rashani, men Robin Olsen stod för en fin räddning och avvärjde möjligheten. Till slut satte Kosovo bollen i nät genom Vedat Muriqi, men målet blev bortdömt för klar offside.

Dejan Kulusevski, som blev varnad i andra halvlek och missar det kommande mötet med Grekland, testade sedan avslut och var nära att få fira 2-0, men Arijanet Muric räddade till hörna. Lite senare fick Muric hämta ut bollen från nätmaskorna för andra gången den här kvällen.

Isak slog nämligen i den 62:a minuten till med ett kanonskott rakt upp i krysset till 2-0. Det var anfallarens åttonde landslagsmål på 28 landskamper.

- Isak gör sitt vackraste landslagsmål och det betyder 2-0 för Sverige, sa C Mores kommentator Åke Unger i sändningen.

Efter drömmålet ersattes Isak av Robin Quaison på planen, som inte ville vara sämre. Anfallaren utökade i den 79:e minuten till slutresultatet 3-0. Efter förlusten mot Grekland i september bärgade därmed Sverige en viktig seger i kvalspelet.

- Vi startade bra och sårade dem så som vi snackat om. Vi satte 1-0 och sedan kan man tycka vi tappade lite koncentration sista fem-tio minuterna i första halvlek. Vi gick dock in i halvtid i ledning och gick sedan ut och tog över helt i andra halvlek, säger Isak till C More och fortsätter:

- Man brukar säga att bra aktioner leder till bra aktioner. Jag hade en bra aktion precis innan, där jag nästan gjorde mål. Jag hade lite självförtroende och fick till ett bra avslut. Det är kanske mitt snyggaste i karriären, jag vet inte, men det är möjligt.

Isak är glad över att Sverige kunde bjuda på en fin match inför 44 000 åskådare på arenan.

- Det var en otrolig stämning i dag. Det är otroligt kul att få vara här. Det var fullsatt och fansen skapade en fantastisk stämning tillsammans. Det är fantastiskt att vi kunde vinna med 3-0 i dag.

Sverige har nu tolv poäng efter fem spelade matcher i VM-kvalet. Spanien toppar gruppen med 13 poäng, men har en match mer spelad än Janne Anderssons landslag. Sverige ställs härnäst mot Grekland på tisdag hemma på Friends Arena i kvalspelet.

Förbundskaptenen Janne Andersson är mer än nöjd med matchen.

- Jag tycker vi genomförde matchen beslutsamt och tydligt från första minut. I slutet av första och början av andra kom de ut och satte lite längre bollar och satte oss under tryck, men vi tog hand om det på ett bra sätt. Som helhet genomförde vi matchen på ett bra sätt. Jag är oerhört nöjd med killarna, säger Andersson till C More.

Andersson tycker att Isak gjorde en bra match, men är även nöjd med flera andra spelare.

- "Alex" är en extraordinär spelare. Han är väldigt mogen trots sin ungdom och han kommer utvecklas och bli ännu bättre. Målet var helt fantastiskt och i övrigt var det också bra. Jag är väldigt glad över att ha honom i mitt lag, säger han och fortsätter:



- Det är jättemånga som gjorde det bra som helhet, även om det fanns perioder i matchen där vi kunde ha gjort det bättre. Albin Ekdal, som lagkapten, ledde styrkorna på ett jättebra sätt. Robin Quaison fick göra ett bra mål på sin födelsedag och jag är framför allt nöjd med helheten. Nu gäller det att ladda om, då det är match mot Grekland på tisdag.

Sveriges lag: Robin Olsen - Emil Krafth, Marcus Danielson, Joakim Nilsson, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Kristoffer Olsson (Magnus Eriksson, 91), Albin Ekdal (Jens Cajuste, 84), Emil Forsberg (Mattias Svanberg, 85) - Dejan Kulusevski (Viktor Gyökeres, 91), Alexander Isak (Robin Quaison, 75).

Kosovos lag: Arijanet Muric - Mergim Vojvoda (David Domgjonas, 73), Amir Rrahmani, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj - Zymer Bytyqi (Astrit Selmani, 70), Florian Loshaj (Betim Fazliji, 87), Ibrahim Dresevic, Elbasan Rashani (Florent Muslija, 87) - Milot Rashica, Vedat Muriqi.

Matchen kan ses på TV4 och C More Fotboll, samt streamas på cmore.se.