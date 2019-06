TV: Sverige orkade inte hålla emot - Spanien vann efter dubbla straffar på Bernabeu

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sverige har åkt på sin första förlust i EM-kvalet. Man orkade hålla emot i en dryg timme - men till slut blev Spanien för svårt på Santiago Bernabeu. - De får två straffar, och då är det klart att det blir jobbigt för oss, säger Sebastian Larsson till C More.

Sverige kom till kvällens möte med Spanien som grupptvåa i EM-kvalet, då man låg två poäng bakom Spanien efter tre omgångar.

I Sverige gjorde Janne Andersson en ändring i startelvan från mötet med Malta, då Sebastian Larsson gick in på mittfältet och Kristoffer Olsson då blev förpassad till bänken.

I Spanien bytte man hela åtta spelare i startelvan gentemot mötet med Färöarna senast. Däremot behöll Chelseas Kepa Arrizabalaga sin plats i startelvan, och Manchester Uniteds David de Gea fick sitta kvar på bänken.

Spanien inledde matchen starkt och hade ett par riktigt vassa chanser efter en kvarts spel, men Robin Olsen svarade för flera fina räddningar.

I den 16:e minuten hade Spanien en boll i mål, men målet dömdes bort för offside. Felaktigt, menar expert Anders Andersson.

- Det är fel. Det måste vara i förstaläget han vinkar, för Rodrigo är bakom Parejo när han passar bollen, eller så missar den assisterande domaren det. Det känns som att man får tacka för den bjudningen, säger Andersson i C Mores sändning.

Mitt i den första halvleken tvingades Sverige till ett byte på grund av skada. Viktor Claesson fastnade i gräset och vred sig sedan i smärtor på Santiago Bernabeus gräsmatta. Därefter linkade han av planen med hjälp från två svenska ledare. Då såg han inte ut att kunna stödja på sitt högra ben. Jakob Johansson byttes in i Claessons ställe. Då flyttades Sebastian Larsson ut från centralt mittfält till högerkanten.

I upptakten av den andra halvleken hade Spanien flera bra chanser att ta ledningen, och Sverige lyckades hålla emot i en dryg kvart. Men i den 63:e minuten fick Spanien straff efter att Sebastian Larsson fått ett inlägg på armen. Sergio Ramos gjorde inget misstag från elva meter och satte 1-0 bakom Olsen.

Sverige lyckades aldrig skapa något riktigt tryck för en kvitteringsforcering, i stället skulle Spanien öka ledningen två gånger om i slutminuterna.

Hemmalaget fick straff på nytt efter att Filip Helander gjort omkull Alvaro Morata, den inbytte anfallaren fick själv chansen att sätta 2-0 och gjorde inte heller han något misstag från elva meter.

Bara minuten senare skulle en annan inbhoppare, Mikel Oyarzabal, sätta 3-0, vilket också blev slutresultatet inför 72 205 åskådare på Santiago Bernabeu i Madrid.

- Det är svårt att titta på annat än slutresultatet just nu, vilket känns frustrerande. Det är två straffar, och då är det klart att det blir jobbigt för oss, säger Sebastian Larsson till C More efter matchen.

- Jag tycker ändå att vi känns stabila rent försvarsmässigt i första halvlek och en bra bit in i andra. Sedan får de den första straffen, då blir de mer lugna och orken börjar tryta lite för oss, fortsätter Larsson.

Resultatet gör att Sverige ligger kvar på sju poäng när man nu har spelat fyra matcher. Spanien toppar gruppen på full pott, tolv poäng, och då Rumänien samtidigt besegrade Malta på bortaplan sjunker Sverige till en tredjeplats i gruppen, på sämre målskillnad än Rumänien. Det är dock värt att nämna att Rumänien ännu inte mött Spanien.

I nästa EM-kvalmatch möter Sverige Färöarna på bortaplan, en match som spelas 5 september.

Spaniens startelva: Arrizabalaga - Carvajal, Ramos, Martinez, Alba - Parejo, Busquets, Ruiz - Asensio, Rodrigo, Isco.

Sveriges lag: Robin Olsen - Mikael Lustig, Pontus Jansson, Filip Helander, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson (Jakob Johansson ’27), Sebastian Larsson (Alexander Isak ’82), Albin Ekdal (Kristoffer Olsson ’86), Emil Forsberg - Robin Quaison, Marcus Berg.