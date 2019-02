TV: Sverige ställs mot ett skickligt Schweiz: "Kommer definitivt testa oss"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Under onsdagen drar den årliga turneringen Algarve Cup igång. Sverige möter i sin grupp Schweiz och Portugal. I den första matchen ställs landslaget mot Schweiz och det är en nation som har flera kvalitetsspelare, däribland Ramona Bachmann som tidigare spelat i Umeå liksom Rosengård, men som numera representerar Chelsea.

Matchen mot Schweiz tror den svenske landslagsspelaren Kosovare Asllani är en bra värdemätare inför sommarens VM i Frankrike, då Sverige möter USA (regerande mästare), Chile och Thailand i sin grupp.

- Schweiz kommer ju definitivt att testa oss defensivt. Defensiven har vi sett fungera tidigare och de är lika USA i spelstilen. De kommer testa oss och har några spetsspelare. Det har alltid handlat om att vi försvarar som ett lag, men jag tror också att det handlar om att vi måste anfalla som ett lag. Det måste vi jobba på i detaljer. VI har mycket folk som fyller på som ger oss tid i den sista tredjedelen. Vi måste spela på rätt fot så att vi kan spela rättvända så ofta som möjligt mot ett sådant lag, säger Kosovare Asllani till TV4.

Linköpingspelaren medger också att de båda matcherna i gruppspelet av Algarve Cup blir viktiga test inför sommarens världsmästerskap.

- Algarve cup är väldigt viktigt för oss för nu har vi satt vårt spel och det är detaljer som ska nötas och i ett VM-slutspel är det detaljer som avgör. Det är inte så stor skillnad från lag till lag. Att få möta två motståndare här som är lika våra VM-motståndare är otroligt viktigt.

Mötet mellan Sverige och Schweiz sänds på C More Fotboll, TV12, och streamat på cmore.se under onsdagskvällen. Matchstart 17.45.