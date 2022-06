TV: Sverige tog blytung seger mot Luxemburg - EM-drömmen lever

Det svenska U21-landslaget klev under torsdagen in i slutskedet av kvalet till U21-EM. Först ut var bortamatchen mot Luxemburg.

Sverige kom till matchen från en 0-2-förlust mot Irland hemma i Borås, en match som även blev den tidigare U21-förbundskaptenen Jens Gustafssons enda match innan han skrev på för polska högstaligaklubben Polgon Szczecin i början av maj. Mot Luxemburg var det därför istället hans tidigare assisterande, Andreas Pettersson, som ledde laget som tillförordnad förbundskapten.

Då gjorde Pettersson fem ändringar i startelvan sedan Irlandsmatchen. Daniel Svensson ersatte avstängde Emil Holm, Pavle Vagic ersatte Jesper Tolinsson, Carl Gustafsson ersatte Hampus Finndell, Isak Jansson ersatte Armin Gigovic och Rami Al Hajj ersatte Paulos Abraham. Dessutom övergick Sverige till en 4-4-2-formation efter att ha spelat med 4-3-3-formation mot Irland.

ANNONS

Redan efter fyra minuter visade Amin Sarr på ett hot framåt. Heerenveen-forwarden, som avslutade ligasäsongen med fem mål på tio matcher, fick bollen i djupled och hittade till avslutsläge. Avslutet, i sin tur, letade sig dock tätt utanför. Men drygt 25 minuter senare skulle Sarr få utdelning.

När en svensk spelare blev nedriven av Luxemburgs målvakt i den 30:e minuten tilldelades Blågult straff. Efter diskussion mellan Patrik Wålemark och Amin Sarr om vem som skulle lägga straffen klev Sarr fram - och dunkade högt in bollen till 1-0 Sverige.

Det stod sig in i halvtid, men åtta minuter in i den andra halvleken utökade Sverige. Wålemark drev upp bollen längs sin högerkant, innan han hittade in till Bilal Hussein vid den främre stolpen som avslutade i mål till 2-0. Målet blev hans totalt andra i U21-landslaget.

ANNONS

I den 66:e minuten fick Sverige sedan sin andra straff i matchen efter en handboll på Luxemburg försvarare i eget straffområde och denna gång klev Wålemark fram. Feyenoord-forwarden gjorde inget misstag utan satte säkert 3-0.

Med 20 minuter kvar att spela skrevs sedan historia i Luxemburg. Roony Bardghji blev inbytt mot Wålemark och blev därmed den yngste debutanten någonsin för Sveriges U21-landslag med sina 16 år och 199 dagar, ett rekord som tidigare hölls av Alexander Isak med sina 17 år och 15 dagar.

Drygt tio minuter senare fick Bardghji även chansen att göra mål, men Luxemburgs målvakt lyckades rädda.

Sverige vann till slut matchen med 3-0, men man har fortfarande inte ett avancemang till U21-EM i egna händer. Visserligen leder Blågult gruppen, men både tvåan Italien och trean Irland har två matcher mindre spelat - och kan således båda gå om Sverige i fall de vinner sina hängmatcher. Men efter segern mot Luxemburg lever den svenska EM-drömmen än.

ANNONS

Startelvor:

Luxemburg: Martin - Dzogovic, D'Anzico, Sinner - Latic, Ikene, Medina, De Oliveira, Schmit - Hansen, Rupil.

Sverige: Brolin - Svensson, Ousou, Vagic, Kahl - Wålemark, Gustafsson, Hussein, Jansson - Al Hajj, Sarr.