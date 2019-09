TV: SvFF fortsätter hålla ersättningssummorna hemliga: "Ganska vanligt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Tidigare i somras anmäldes Svenska Fotbollförbundet till Diskrimineringsombudsmannen, DO, av Nina (kriminolog och föreläsare) och Peter Rung (jämställdhetsstrateg), vilket uppdagades i en debattartikel i Expressen. De ansåg att "lönediskriminering på grund av kön" föreligger.

Ersättningarna till dam- respektive herrlandslagsspelare från förbundet är inte offentliga, men makarna Rung skrev: "Vi vet inte hur det ser ut från svenskt håll eftersom de hemlighetsstämplat ersättningarna. Men vi kan ju gissa att de är långt ifrån jämställda".

Därefter har DO utrett förbundet samtidigt som SvFF meddelat att ersättningarna är ”rättvisa”. I juli rapporterade Aftonbladet att SvFF i mitten av juli skulle inkomma med redovisning gällande olika former av ersättningar som landslagsspelarna får på herr- och damsidan till myndigheten.

Under måndagen lämnade SvFF in sitt yttrande till DO och poängterade i det att landslagsuppdrag inte är att likställa med anställningsförhållande, att ersättningarna är jämställda bortsett från publikintäkter och prispengar från internationella förbund.

- I grunden finns det en samlingsersättning som damer och herrar får och den är exakt lika. Ser vi till de andra premierna, exempelvis segerpremier som också finns i avtalen, så har en seger här i senaste samlingen mot Lettland och Färöarna gett lika mycket till damer och herrar. Kommande samlingen, om vi ser till att vinna mot Slovakien med damerna och Spanien med herrarna så får de lika mycket då också, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i SvFF, till TV4.

Ert ansvar är kanske inte mästerskap, för det är den stora skillnaden finns?

- Jo, det är det väl också. Men det finns också en publikpremie med i det här och den beror på hur många som kommer och tittar på matcherna. Ser vi till mästerskapen så finns det naturligtvis en korrelation med vilka intäkter vi får. Med det viktiga är också med de här intäkterna vi får från mästerskapen, och i synnerhet från herrmästerskapen där vi fått de stora intäkterna, ska räcka till så mycket mer än till herr- och damlandslag.

I sin skrivelse valde dock SvFF att inte gå in på vilka ersättningssummor herr- och damspelarna får. De är alltjämt hemlighållna och enligt yttrandet är det som är överenskommet mellan spelarna och SvFF.

- Vi respekterar de avtalen vi har ingått och det är ganska vanligt många gånger att sådana här ersättningar stannar mellan dem som ingått avtalen.

En annan sak ni tar upp är att i inte kan ses som arbetsgivare, vad menar ni med det?

- Spelarna är inte en arbetstagare i den bemärkelsen, utan man är här på ett uppdrag. Ur det perspektivet finns det en del omständigheter som gör att det är viktigt att vi inte ses som en arbetsgivare.

Vad händer härnäst?

- För oss är det viktigt att DO naturligtvis får ta sin tid på sig och titta på yttrandet och det finns ingen prestige från vår sida. Skulle man komma fram till att vi ska göra några justeringar så kommer jag att ta till mig det och föreslå vår förbundsstyrelse det omgående.

Vad tycker du om att avtalen granskas?

- I grund och botten tror jag att det är bra att en myndighet som DO tittar på det här. Sedan får vi se vad det leder till.

Vad tror du det kan innebära att DO tittar på det här?

- Vi får en objektiv och opartisk bedömning om vi har rättvisa och bra avtal, vilket jag hoppas vi har. Skulle det visa sig att vi behöver göra någon justering så tar vi till oss det.

