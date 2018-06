Sverige hann knappt rulla igång mötet med Mexiko förrän spelet var avblåst igen. Mexiko-backen Jesus Gallardo kom 15 sekunder in i matchen sent in i en duell med Ola Toivonen på egen planhalva och drog på sig en frispark, samtidigt som han blev tilldelad gult kort.

Gallardo blev därmed historisk som den snabbaste spelaren genom historien att dra på sig ett gult kort i en match i VM.

Se situationen i spelaren ovan.