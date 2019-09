TV: Tuff landning för Andersson på Färöarna: "Satte ner det rejält..."

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sverige fortsätter under torsdagskvällen EM-kvalet med spel mot Färöarna på bortaplan i Torshamn. Förbundskaptenen Janne Andersson är som bekant inte ett fan av flygresor och medgav under onsdagens presskonferens att det var en tuff landning, samtidigt som han berömde miljön på ön, som han besöker för första gången.

- Jag är fascinerad. Jag har varit på Island och det är liknande delar i det där, men jag tycker att det är fascinerande och miljön är helt underbar. Jag skulle gärna stanna här några dagar till och se hur det är, så det är lite speciellt. Det är charmigt, säger han.

- Men när man är på landslagsturné, som vi är det här ett och ett halvt dygnet, bryr man sig inte jättemycket om var man är någonstans, men vägen hit var charmig. Vi hade också en intressant landning, fortsätter han och skrattar.

Andersson utvecklar:

- Det var lite vindigt och han satte ner det rätt rejält. Jag älskar ju inte flygmaskiner, men det gick jättebra. Det var bra och det var väl det som var speciellt så här långt.

- Om någon eventuellt hade slumrat till, så vaknade den nog till. Det var säket planerat, så det var inte så, fortsätter han.

Andreas Granqvist håller med om att landningen var kraftfull.

- Vi märkte att vi tog i marken, skojar landslagskaptenen.

Sveriges kvalmöte med Färöarna börjar klockan 20.45 under torsdagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.