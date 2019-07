TV: VM-brons till Sverige efter jättedrama - drömstarten avgjorde mot England

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Det var två besvikna landslag som ställdes mot varandra i Nice på lördagskvällen. Både Sverige och England hade bjudit upp till kamp mot högre rankade motstånd i respektive semifinal, men till slut inte haft marginalerna på sin sida.

Till kvällens match var Fridolina Rolfö tillbaka från sin avstängning. Kosovare Asllani, som tvingades bytas ut senast med en misstänkt nackskada, var även hon med från start i bronsmatchen inför 20 316 personer på Stade de Nice, beläget alldeles intill floden Var.

Nu gjorde man upp om en bronspeng, vilket för Englands del skulle bli en repris från för fyra år sedan. Senast Sverige kom trea i ett VM var i Tyskland 2011.

Det var en förstahalvlek som innehöll det mesta. Sverige inledde bäst och tog vara på det djupledsspel som gjort landslaget så framgångsrikt hittills i turneringen. Det var så man skapade sin första målchans i matchen, efter att Sofia Jakobsson tagit sig in från högerkanten och försökt servera Stina Blackstenius i boxen. Det var även så Sveriges två första mål skulle komma.

Det första efter att Rolfö försökt nå Jakobsson vid den bortre stolpen. Det slutade med att Alex Greenwoods misslyckade rensning plockades upp av Asllani, som tryckte in ledningsmålet på ett lågt direktskott. Det andra efter att Blackstenius löpt sig fri på kanten och hittat in till Jakobsson, som placerade in 2-0 i det bortre hörnet.

Men innan domaren hann blåsa för halvtidsvila visade England upp sin offensiva förmåga. Först var det Fran Kirby, till vardags i Chelsea, som vek in och placerade in kvitteringen - och minuten senare trodde skytteligaledande Ellen White att hon hade satt dit kvitteringen. Men målet dömdes bort för hands, vilket den efterföljande VAR-granskning visade var korrekt dömt.

Varken Rolfö eller Asllani skulle i respektive comeback bli särskilt långvarig. Rolfö tvingades utgå med en skada, och Asllani kom inte tillbaka ut till den andra halvleken.

Den andra halvleken saknade det mesta som gjorde den första underhållande. Julia Zigiotta bröt sig visserligen fram och gick på avslut, det gjorde även Kirby - men annars var det inte mycket att hurra över. Det största jublet kom i stället i samband med att Karen Carney, som med 144 landskamper i bagaget tidigare meddelat att hon gjort sitt efter sommarens VM, byttes in till stående ovationer.

Men Englands chans skulle komma. Detta efter att storstjärnan Lucy Bronze gått på avslut inifrån straffområdet, ett avslut som Nilla Fischer lyckades styra undan på mållinjen.

Sverige vann bronsmatchen med 2-1.

Det gladde så klart Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson som efteråt hade svårt att sätta ord på känslorna.

- Wow. Det var en av de konstigaste fotbollsmatcher jag varit med om, säger han.

- Det kändes som en boxningsmatch. Vi var nere för räkning och golvade, men uppe igen och vinner på poäng. Fantastisk insats.

Sverige: Hedvig Lindahl - Hanna Glas, Linda Sembrant, Nilla Fischer, Magdalena Eriksson - Nathalie Björn (Amanda Ilestedt, 70), Kosovare Asllani (Julia Zigiotti, 46), Caroline Seger - Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö (Lina Hurtig, 27).

England: Telford - Bronze, Houghton, McManus, Greenwood - Kirby, Scott, Moore - Parris (Carney, 74), White, Mead (Taylor, 50).