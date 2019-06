TV: Wettergren inför gruppfinalen mot Spanien: "Vi har mött den här typen av lag tidigare"

Sverige tog på fredagskvällen en komfortabel 3-0-seger mot Malta, efter att Robin Quaison, Alexander Isak och Viktor Claesson gjort varsitt mål.

På måndag ställs Sverige mot världsnian Spanien, som tagit full pott hittills, på bortaplan.

- Det är en underbar utmaning, men samtidigt har vi mött den här typen av lag tidigare. Vi har mött Tyskland, Frankrike i kvalet senast, och England - så det är en rolig utmaning, säger Sveriges assisterande förbundskapten Peter Wettergren.

- Spanien är såklart de stora favoriterna i vår grupp, och framför allt på deras hemmaplan. Att få med sig poäng är såklart om bonus, men vi vill vara med och slåss om det.

Sveriges möte med Spanien börjar vid 20:45 den 10 juni, och visas på TV4, C More Fotboll och streamas på C More.