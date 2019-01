TV: Wettergren led med Hamrén efter mardrömsstarten: "Inte roligt"

Den tidigare svenske förbundskaptenen Erik Hamrén presenterades i augusti i fjol som ny förbundskapten för Island. Hamrén fick dock en mardrömsstart på sin nya post och debuten på bänken slutade med förlust, 6-0 i baken, mot Schweiz. Det följdes sedan upp med 3-0-förlust mot ett starkt Belgien.

Blågults assisterande förbundskapten Peter Wettergren jobbade tillsammans med Erik Hamrén i Blågult – och även med målvaktstränaren Lasse Eriksson som också han tog klivet till Island. Han tyckte synd om sin tidigare kollega och vän då bollarna trillade in på löpande band under premiärmatchen.

- Man har varit i det läget själv någon gång, att man varit i en stab där man förlorat. Vi förlorade mot Djurgården med 8-1 när jag var i Elfsborg - det var inget roligt. Jag brukar säga att det inte är så svårt att vara tränare eller ledare i ett lag som vinner. Det är oftast när det går dåligt som man ställs på prov, säger han till Fotbollskanalen.

- Men jag led med Erik första matchen efter den stora förlusten för det är inget roligt att starta ett jobb så men han har visat efter det att de har gjort det betydligt bättre.

Hamréns Island har haft stora problem med skador på viktiga pjäser och ställdes dessutom mot rejält tufft motstånd i form av just Belgien och Schweiz i Uefa Nations League i den högsta divisionen. Det blev fyra raka förluster för Island. Därutöver har man spelat oavgjort mot Frankrike och Qatar i två vänskapsmatcher, sedan Hamrén tog över.

På fredag ställs Sverige mot just Island i en match som visas på TV12 och på C More Fotboll med sändningsstart 17.30.

Se en längre intervju med Wettergren om Hamrén i spelaren.