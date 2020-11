TV: Wettergren nöjd - trots förlust: "Då ska man inte ångra något"

Sverige föll under tisdagen mot Frankrike med 4-2 och ramlade därmed ur A-divisionen i Nations League. Assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren tycker ändå att Sverige gjorde en bra match, men utan att ha med sig marginalerna på sin sida.

- Jag tycker att vi gjorde en okej match, men utan att vara på den absoluta toppen. Vi gjorde dock en tillräckligt bra match för att få med oss något. Jag tycker att vi började matchen bra, men sedan tappade vi boll lite onödigt till två omställningar, som gjorde att de kom in i matchen och tog ledningen. Sedan fick vi jaga och det blir alltid svårt mot ett så skickligt lag som Frankrike, säger Wettergren till C More och fortsätter:

- Men vi lyckades ändå sedan mobilisera lite kraft i slutet. Vi visste att Portugal ledde med 3-2 och att Kroatien hade en man utvisad, så någonstans trodde vi att det kanske skulle räcka med ett mål till. Sedan var matchen slut där nere och då försökte vi forcera. Den här gången hade vi inte marginalerna på vår sida.

Är det något du känner att du skulle ha gjort annorlunda?

- Nej, faktiskt inte. Jag känner att jag gjorde allt jag kunde, och även övriga ledare. Vi har även frågat varandra om vi hade kunnat göra något annorlunda, och det är alltid lätt att vara efterklok. Man hade kanske kunnat göra något mer byte i förra matchen och så vidare, men där och då kändes det vi gjorde helt rätt och då ska man inte ångra något.

ANNONS

Vad grämer dig mest med det här gruppspelet?

- Frankrike och Portugal är de bästa lagen i den här gruppen, och om vi ska röra dem, så måste vi ha lite flyt, men matchen i Kroatien stör mig ganska mycket. Vi hade 1-1 och var bättre än dem. I och med att vi båda hamnade på tre poäng nu, så är det matcherna mot Kroatien, som jag tycker att vi kunde ha fått med oss lite mer av. Vi försökte dock i båda matcherna och då får vi nu börja om i grupp B och ta oss upp i grupp A igen, säger han.

Han fortsätter:

- Vi har även varit i den absolut svåraste gruppen i grupp A, men vi kommer tillbaka.

Wettergren menar samtidigt att det är trist att ramla ur den högsta divisionen.

- Nu känner jag absolut att jag vill vara kvar, men med lite distans till det, så är det ingen dramatik att åka ur grupp A, när vi har varit i gruppen. Men man vill ju samtidigt vara i det här finrummet. Vi var också nära att klara oss kvar, men nu gjorde vi inte det och då vill vi tillbaka så fort som möjligt. Det är bara att försöka se till att vinna grupp B.