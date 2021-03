TV: Zlatan om sin nya fas i Blågult - och stödet från familjen: "De är ninjas - de klarar sig"

När Zlatan Ibrahimovic i måndags satte sig på presskonferenspodiet på Friends Arena gjorde han det som nygammal landslagsspelare – fem år efter att han lagt landslagsskorna på hyllan.

Det mest uppmärksammade ögonblicket kom då tårarna började rinna på Zlatan – efter att han fått frågan hur det varit att lämna familjen och åka iväg med landslaget.

I en intervju med TV4/C More berättar Zlatan om hur mycket familjen betytt för honom, i med och motgång, under den långa karriären.

- De har betytt allting, säger Zlatan och fortsätter:

- Det är familjen som följer dig vart du än går – genom det negativa och det positiva. De är alltid där. Nu har jag en familj som vi är väldigt nära hela tiden. Det var en av anledningarna till att jag slutade också, för att tillbringa mer tid med familjen, framför allt med mina barn. Nu har jag fått den tiden med dem, men just igår var det lite jobbigt. Vincent (en av Zlatans söner red. anm) grät och det kändes bara konstigt för mig. Jag offrade landslaget för att tillbringa tid med familjen – nu känns det som att jag gör lite tvärtom.

Samtidigt säger Zlatan att familjen vill att han ska spela fotboll och att de förstår hans val.

- Det är det här jag gör och det jag gjort hela mitt liv. Utan fotbollen – jag vill inte vara ångerfull i framtiden och säga att jag skulle ställt upp. Men de förstår. De respekterar det och de vill att jag ska le och vara glad.

Då blir du en bättre pappa förstås?

- Det vet jag inte.. haha. Jag lovar dem att ge dem ett leende genom min fotboll när jag inte är hemma. De är bra... De är två ninjas, de klarar sig.

I intervjun berättar Zlatan också att han ser det som att han går in i en ny fas i landslaget. Han vill inte leva på gamla meriter eller bli uttagen för det han presterat innan. Därav också valet att inte ta nummer tio från Emil Forsberg, trots att han fick erbjudandet om det.

- Det känns som ett nytt kapitel, ny Zlatan – efter fem år där han inte spelat i landslaget. Det är bättre att komma med ett nytt nummer, även om det inte är viktigt för mig.

