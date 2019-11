U21-talangerna med i A-landslaget - Kulusevski uttagen efter succéhösten

Janne Andersson har tagit ut truppen till EM-kvalmötena med Rumänien och Färöarna. Parmas succéspelare Dejan Kulusevski tar då plats för första gången. - Han har ju fått ett litet genombrott här under hösten. Det har varit jätteroligt att följa honom, säger Andersson.

Under onsdagen presenterade förbundskapten Janne Andersson sin trupp till EM-kvalets avgörande möten med Rumänien och Färöarna.

Ett namn som sticker ut är Parmas Dejan Kulusevski, som gjort succé under hösten med två mål och fem assist i Serie A. 19-åringen tar plats i A-landslaget för första gången. Även Bolognas Mattias Svanberg är med i truppen.

Janne Andersson lyfter Kulusevskis utveckling i Parma:

- Det som imponerat på alla här under hösten är att han har ju avgörande egenskaper att bryta in och hitta passningar, lösningar och även avslut. Han har ju fått ett litet genombrott här under hösten, så jätteroligt att följa honom. Bra offensiva egenskaper.

Janne Andersson berättade också i vilken position han ser Kulusevski konkurrera i landslaget:

- Han är yttermittfältare ur mitt sätt att se det.

Även Svanberg har imponerat på Andersson:

- Det är en spelare som är väldigt välorienterad på planen, han kan spela egentligen i alla offensiva positioner. Men hos oss den här gången kommer han att jobba som central mittfältare, men kan även spela på kant.

Sverige möter Rumänien den 15 november och Färöarna hemma den 18 november.

Ludwig Augustinsson är fortsatt skadad och inte med i truppen. Inte heller långtidsskadade Martin Olsson, Viktor Claesson och Jakob Johansson. Därtill har Emil Krafth lämnat återbud då han ska bli pappa.

Dejan Kulusevski var nyligen gäst i podcasten Lundh, det avsnittet kan du lyssna på nedan.