”Unika” satsningen kan bryta mot SvFF:s regler: ”Det är inte tillåtet”

Under torsdagens morgon rapporterade Barometern om det nystartade laget Primetime FC, som ska starta sin verksamhet i division sex redan den här säsongen.

En av grundarna, Tomas Eriksson som är vd på friskolan CIS, berättar för tidningen att en av hörnstenarna i satsningen är att hämta spelare från icke EU-länder på turistvisum. Han talar i artikeln om en "unik" satsning. Ett godkänt turistvisum innebär att du får vara i Sverige i 90 dagar.

- Vi bjuder in utländska spelare som kommer hit från Central-, Sydamerika och Afrika som får vara här och spela i laget under en kort period på våren och en annan grupp under en period på hösten. Det rör sig om tre månader, säger Eriksson till tidningen.

Problemet är att upplägget riskerar att strida mot SvFF:s regelverk.

En förutsättning för att som icke EU-medborgare beviljas speltillstånd i Sverige är nämligen att man inte befinner sig i landet primärt för att spela fotboll. Är det så att personen befinner sig här för att till exempel studera eller att hälsa på en bekant är det en annan sak.

- Att aktivt ta hit spelare i syfte att de ska spela fotboll är inte tillåtet enligt reglerna. Sedan läser jag i artikeln att det pratas om att föreningar högre upp i seriesystemet ska kunna bli intresserade av vissa av spelarna. Då ska man ha med sig att om man kommer hit som en icke EU-medborgare, man uppfyller kravet att man är här av andra skäl än att spela fotboll, då kan man bli beviljad registrering, men då gäller det bara i en förening. Du kan aldrig byta förening om du är här på den grunden. Föreningen kan aldrig tillåta att den spelaren registreras för en annan förening under den period man är här, säger förbundsjuristen Tobias Tibell till Fotbollskanalen.

- En aktiv värvning av en spelare hit i syfte att vederbörande ska spela fotboll primärt, det är alltså inte tillåtet.

Då Fotbollskanalen frågar Tomas Eriksson om spelarna primärt ska komma till Sverige för att spela fotboll svarar han "ja", men hänvisar sedan till Daniel Perfect, som startat projektet ihop med honom, som han menar har bättre koll på upplägget.

På samma fråga svarar Perfect:

- Vi ser det som ett solidaritetsprojekt egentligen. Tomas är vd och driver skola, så vi kommer att koppla det här mot utbildning, Vi vill kunna göra det möjligt för folk som inte har det så lätt alla gånger att både kunna utveckla sin talang på planen men också utveckla sin talang som person. Så de kommer att gå i skola och de kommer att spela fotboll. Vi vill hjälpa dem på traven, det är så vi ser på det.

Regelverket säger att det inte är tillåtet att aktivt hämta spelare från icke EU-länder som primärt är i Sverige för att spela fotboll, utan då ska man vara i landet primärt av andra skäl.

- Jag känner till regelverket. Men framför allt handlar det om att vi vill utveckla de här människorna på och utanför planen, i och med att vi har en koppling till CIS, som är den mest internationella skolan i hela världen på gymnasienivå. Jag och Tomas ser det här som en rolig sak att göra för att det ska gå bra för de här ungdomarna och båda två brinner för fotboll.

Är du orolig för att ert upplägg inte ska godkännas av Svenska Fotbollförbundet?

- Jag har bra dialog med Svenska Fotbollförbundet och deras jurister så vi kommer göra något som faller inom ramen.

- Det är så kul med fotboll och det är så kul att kunna hjälpa sådana som är duktiga på fotboll och som aldrig får chansen. De finns i Afrika, Sydamerika och Centralamerika. En vacker dag tror vi också att vi ska kunna starta ett damlag. Vi vill göra något som är bra och vi kommer att göra det i samklang så att Svenska Fotbollförbundet inte har något att erinra mot det här. De är ju inte här än så det finns gott om tid att lösa de här bitarna.

Tanken är att klubben ska stå för spelarnas omkostnader, såsom boende, mat och resekostnader. Det riskerar att gå i strid med Migrationsverkets regelverk. Myndigheten skriver i ett mejl till Fotbollskanalen att "naturaförmåner", likt kost och logi, innebär att personen måste ha ett arbetstillstånd. "En person får inte representera en förening mot ersättning utan tillstånd", skriver myndigheten.

- Det är klart att vi kommer prata med både fotbollsförbundet och Migrationsverket innan den exakta modellen satts, säger Daniel Perfect.

Förbundsjurist Tobias Tibell förklarar att poängen med regelverket är att spelare som kommer från icke EU-länder inte ska utnyttjas.

- Syftet med reglerna är att motverka aktiv värvning av fotbollsspelare från icke EU-länder på den här nivån. Bland annat för att det förekommer att de här individerna inte tas om hand om på ett acceptabelt sätt. Då ska inte fotbollens regelverk möjliggöra den typen av förehavanden i den här delen av seriepyramiden.

Fotbollskanalen har tidigare berättat om misstänkt fusk i elitettan på damsidan, där flera spelare kommit till Sverige på turistvisum och att klubbarna därefter stått för olika former av ersättningar. På det senaste representantskapet ändrades därför reglerna för förbundsserierna (allsvenskan - division 3, herrar, damallsvenskan – division 1, damer) vilket innebär att alla amatörspelare måste ha upehållstillstånd om man ska representera ett lag i förbundsserierna.