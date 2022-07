Uppgavs byta bort Sverige mot Peru - dementerar: "Absolut inga tankar på att byta landslag"

Matteo Perez Vinlöf lämnade tidigare i år Hammarby för spel i den tyska storklubben Bayern München, där han kommer fortsätta karriären i akademin. På annat håll representerar 16-åringen Sverige och spelade nyligen U17-EM för Blågult i maj.

Men under tisdagen skrev den spanska tidningen AS att talangen är aktuell för ett byte till Peru och representera de peruanska ungdomslandslagen, då han är tillgänglig för landet genom sin pappa. Tidningen citerar en förbundskälla i Peru som hävdar att Perez Vinlöf kommer att spela med Peru under andra halvan av 2022.

"Det är planerat att Pérez kommer under andra halvan av året så att vi kan se honom och han kan prova att spela med vårt ungdomslandslag", säger källan till tidningen.

De uppgifterna tillbakavisas nu av spelarens agent Paul Hansén.

- Peru har varit i kontakt med oss länge gällande Matteo, de har velat bjuda över honom flera gånger. Det är klart att det skulle vara spännande för honom att prova på med deras U20, men i dagsläget är inget klart och det finns absolut inga tankar på att byta landslag, säger Hansén till Fotbollskanalen.

Perez Vinlöf spelade i samtliga Sveriges matcher under U17-EM i Israel i maj.