Uppgifter: Edman tar över som huvudtränare i division 3-klubb

Skånska Hittarps IK åkte under säsongen ur division 2 och spelar nästa säsong i division 3. Klubben valde efter degraderingen att bryta med tränaren Anders Schönberg och kan nu ha gjort klart med ett profilstarkt namn på tränarposten.

Enligt HD blir det Erik Edman som tar över som huvudtränare.

- Vi jobbar på en lösning och förhoppningsvis blir det klart den här veckan, men vi kommenterar inga namn innan dess, säger Hittarps klubb- och sportchef Fredrik Elgström till tidningen.

Edman spelade under sin aktiva karriär i bland annat Premier League, Eredivise och Ligue 1 och noterades för 57 landskamper i Blågult. Efter den aktiva karriären har han varit en del av tränarstaber i Helsingborgs IF, Eskilsminne och även haft huvudansvaret för HIF Akademi i division 2. Utöver det har han varit expert i TV4 och C More.

Skulle Edman ta över Hittarp kommer han återförenas med tidigare lagkamraten Christoffer Andersson, som i december kommer att bli fotbollsansvarig i föreningen.