Uppgifter: Här är Sveriges startelva mot Polen - Karlström från start

På tisdagskvällen ska det avgöras som Sverige spelar Qatar-VM 2022 eller inte. Seger krävs för Blågult, som ställs mot Polen på bortaplan i playoffets final.

Då gör förbundskapten Janne Andersson fyra förändringar i startelvan jämfört med semifinalen mot Tjeckien, rapporterar journalisten Patrick Ekwall. Enligt uppgifterna tar både Jesper Karlström och Robin Quaison plats från start på bekostnad av Viktor Claesson och Albin Ekdal. Den sistnämnde har dragits med skadekänningar och har varit ett frågetecken inför Polen-matchen.

Mattias Svanberg, som många nog ansåg var det givna valet på det centrala mittfältet i Ekdals frånvaro, får därmed inleda på bänken.

Emil Krafth var avstängd mot Tjeckien senast medan Ludwig Augustinsson var sjuk, men nu är duon alltså tillbaka och ersätter Martin Olsson (som har lämnat landslaget) samt Joakim Nilsson. Marcus Danielson, som spelade högerback senast, tar då ett kliv inåt i planen och bildar mittbackslås tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.

- Jag är inte för att spekulera. Man kan säga att de andra två mittfältarna utöver Kristoffer Olsson, Jesper Karlström och Mattias Svanberg, kom in och gjorde det bra, säger Janne Andersson i TV4:s nyhetsmorgon, och ger sin syn på Polen som motståndare i playoff-finalen:

- Man kan se fotbollsmatcher ur många perspektiv. Det fanns mycket som var vettigt bra (mot Tjeckien). Inte fantastiskt, men vettigt. Nu möter vi ett lag (Polen) som spelar på ett liknande sätt som Tjeckien, så torsdagens match var en bra förberedelse till den här matchen.

Sveriges startelva mot Polen, enligt Patrick Ekwall: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski, Jesper Karlström, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Robin Quaison, Alexander Isak.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.