Uppgifter: Janne Andersson gör tio förändringar mot Färöarna - Kulusevski utanför startelvan

Sverige besegrade i fredags kväll Rumänien och blev därmed klart för spel i EM 2020. På måndag väntar sista matchen i EM-kvalet mot Färöarna på hemmaplan och både i lördags och under söndagen öppnade förbundskaptenen Janne Andersson för att flera nya ansikten kommer att få visa upp sig i den blågula tröjan i matchen. Under söndagens presskonferens gav Andersson bland annat besked om att Pontus Jansson är lagkapten.

Nu rapporterar Aftonbladet om hur Sveriges startelva kommer att se ut på måndag. Enligt tidningen gör Andersson tio ändringar i sin startelva gentemot hur elvan såg ut senast mot Rumänien och kommer därmed att se ut så här:

Kristoffer Nordfeldt - Riccardo Gagliolo, Filip Helander, Pontus Jansson, Marcus Danielson - Ken Sema, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Muamer Tankovic - Sebastian Andersson, Alexander Isak.

Om uppgifterna stämmer får därmed både Riccardo Gagliolo och Mattias Svanberg göra A-landslagsdebut för det svenska landslaget.

Sveriges möte med Färöarna börjar klockan 20.45 under måndagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.