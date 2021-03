Uppgifter: Klart - Zlatan gör comeback i landslaget

Zlatan Ibrahimovic har inte spelat i det svenska landslaget sedan EM 2016, men efter en succécomeback i Serie A och Milan har han själv och förbundskaptenen Janne Andersson öppnat för en comeback.

Nu skriver fotbolldirekt.se att det är helt klart. Milan-stjärnan gör comeback i Janne Anderssons landslag i det kommande VM-kvalet. Truppen tas ut 16 mars, och enligt sajtens källor är Zlatan kallad till matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland (träningsmatch) som spelas i slutet av månaden.

I ett uttalande skriver SvFF följande som svar på uppgifterna:

"Det förbundskapten Janne Andersson sade efter han och Zlatan träffades i Milano i november är det som gäller. Det var ett bra snack och dialogen med Zlatan fortsätter. Truppen till kommande landskamper tas ut den 16 mars".

39-åringen är dock skadad just nu. Han klev av mot Roma med lårproblem förra helgen och därefter kom rapporter i italiensk media om att Ibrahimovic blir borta i minst tio dagar. Sky Italia har slagit fast att han åtminstone kommer missa Europa League-mötet med Manchester United på Old Trafford den 11 mars.

När landslagstrupper tas ut väljer förbundskaptenen först ut en större bruttotrupp och den klubb vars spelare är med i den får en kallelese rörande spelaren skickad till sig. Annars har inte landslaget rätt att kräva att spelaren ska vara tillgänglig för spel i de berörda landskamperna. Bruttolistan krymps sedan när förbundskaptenen presenterar sin slutgiltiga trupp. Bruttotruppen tas vanligtvis ut tio dagar innan den verkliga truppen presenteras och enligt fotbolldirekt.se är det alltså helt klart att Ibrahimovic gör comeback i landslaget under den kommande samlingen.

Zlatan ska vara kallad till landskamperna och forwarden själv ska ha gett klartecken för spel.

Nyligen var förbundskaptenen Janne Andersson gäst i Fotbollskanalens podcast Lundh och då sa han:

- Det (beslutet) är 100 procent mitt. Det är jag som är förbundskapten, det är jag som tar ut truppen. Om någon sedan vill tacka nej är en annan sak. Men det är jag som bestämmer om han är med eller inte.

Han gör fler mål än någonsin. Vad känner du när du ser honom?

- När vi har pratat om Zlatan som idrottsman och spelare tidigare så är det ju ett fullständigt unikum. Det är en fantastisk fotbollsspelare, att vara inne på sitt 40:e år och prestera på det sätt han gör – första målet han gjorde härom helgen med väggspelet där han väntade in situationen och bara hängde upp den i bortre… Jag är enormt imponerad. Det är en väldigt bra fotbollsspelare fortfarande.

39-åringen har varit en del skadad den här säsongen, men också hunnit med att göra 16 mål på 21 tävlingsmatcher för Milan.

Det var i en intervju med Aftonbladet i samband med att han fick Guldbollen för tolfte gången som Zlatan Ibrahimovic i november i fjol medgav att han saknar Blågult.

- Om du frågar så ska jag svara ärligt: Yes, jag saknar landslaget. Det är ingen hemlighet.

Svaret fick Janne Andersson att sätta sig på ett flyg ner till Milano för ett möte med Ibrahimovic - och därefter har duon haft en dialog om landslagsspel, enligt förbundskaptenen.

Under de senaste åren har Janne Andersson attackerats av just Zlatan Ibrahimovic vid två tillfällen. Först i en intervju med Expressen och därefter via Twitter. Men det har de båda herrarna talat ut om och lämnat bakom sig, hävdar förbundskaptenen.

- Jag har noll prestige i de här frågorna, jag sitter inte och trampar i gammal dynga. Man måste gå vidare, men det måste också gås vidare i den processen på ett bra sätt, och det gjorde det. På det mötet snackade vi och redde ut saker och ting, och jag fick en förståelse för honom och han för mig. Det var ett bra snack, sa Andersson i Lundhs podcast nyligen.

