Uppgifter: Malmö FF:s tunga bakslag - nyckelspelaren tvingas till operation

Under måndagen ställs Malmö FF mot Mjällby hemma i premiären. Nu kommer ett rejält bakslag för Skåneklubben. Mittbacken och nyckelspelaren Rasmus Bengtsson tvingas operera sitt knä och uppges bli borta de kommande månaderna, skriver Expressen .

Allsvenskan sparkas igång under söndagen där Djurgården ställs mot Sirius i premiären. Under måndagskvällen är det dags för ett guldjagande Malmö FF att kliva in i seriespelet där Skåneklubben tar emot Mjällby på hemmaplan.

Under torsdagens träningspass saknades nyckelspelaren Rasmus Bengtsson och efter på presskonferensen lade tränaren Jon Dahl Tomasson locket på gällande mittbacken.

- Jag kommer aldrig säga vem som är fit eller inte. Det gör jag inte. Men det var Rasmus som körde ett individuellt program idag och han var inte med på träningsplanen. Samma med Jo Inge Berget, sa tränaren Jon Dahl Tomasson då.



Nu kommer mardrömsbeskedet för Malmö FF. Det är Sportexpressen som rapporterar att mittbacken Rasmus Bengtsson tvingas till en knäoperation efter problemen som han dragits med - och att 33-åringen inte väntas vara tillgänglig för spel de kommande månaderna. Bengtsson har länge varit en viktig kugge på Malmö FF:s försvarslinje. Nu ser klubben ut att få klara sig med 21-åriga Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen och Pavle Vagic.

Vidare skriver SportExpressen att operationen väntas genomföras i början av nästa vecka och om skadefrånvaron skulle bli allt för långt överväger Malmö att plocka in en ersättare.

Det svenska transferfönstret öppnar 15 juli.