Uppgifter: Spaniens stjärnor tillbaka mot Sverige - gör åtta förändringar i startelvan

Spanien slog enkelt Färöarna under fredagskvällen och vann med klara 4-1. I matchen fick flera spelare som vanligtvis inte är ordinarie chansen, men det kommer inte vara fallet på måndagen.

Enligt El Confidencial kommer vikarierande förbundskaptenen Robert Moreno att göra hela åtta ändringar i startelvan till matchen på måndag. David De Gea kommer tillbaka i målet efter att Kepa Arrizabalaga vaktat målet under gårdagen. I försvaret förväntas Dani Carvajal, Iñigo Martinez och Jordi Alba komma in, medan Sergio Busquets and Dani Parejo troligen startar på mitten.

Även i anfallet förväntas förändringar där Marco Asensio och Rodrigo Moreno kan starta efter att ha inlett på bänken mot Färöarna. Det innebär att bland annat Santi Cazorla, Sergi Roberto och José Luis Gayà, som alla startade mot Färöarna, troligtvis inleder på bänken.

Spaniens troliga elva mot Sverige (enligt El Confidencial):

David de Gea - Dani Carvajal, Inigo Martinez, Sergio Ramos, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rodri, Dani Parejo - Marco Asensio, Rodrigo Moreno, Isco