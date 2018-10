Uppgifter: Svensson ersätter Ekdal - så startar Sverige mot Ryssland

Janne Anderssons svenska landslag är numera på plats i ryska Kaliningrad för kvällens gruppspelsmöte med Ryssland i Nations League. Tidigare i veckan åkte Blågult på två avbräck, då både Albin Ekdal och Pontus Jansson blev pappor och därmed står över kvällens match i Ryssland.

Enligt Aftonbladet spelar Blågult som förväntat på målvaktsposten med Robin Olsen och i försvaret med Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Victor Nilsson Lindelöf och Ludwig Augustinsson, medan det i stället sker en lite mer oväntad förändring på mittfältet.

Seattle Sounders-mittfältaren Gustav Svensson, uppges enligt Aftonbladet, ersätta Albin Ekdal i startelvan, samtidigt som Emil Forsberg går in på vänsterkanten och Viktor Claesson och Sebastian Larsson tar övriga platser på mittfältet.

I anfallet uppges Marcus Berg och Isaac Kiese Thelin få fortsatt förtroende.

Sveriges startelva, enligt tidningen: Olsen - Lustig, Granqvist, Nilsson Lindelöf, Augustinsson - Claesson, Svensson, Larsson, Forsberg - Kiese Thelin, Berg.

Matchen börjar klockan 21.45 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på C More.