Uppgifter: SvFF har köpt ut Janne Andersson - för "flera miljoner"

Svenska Fotbollförbundet är på jakt efter en ny förbundskapten, som ersättare till Janne Andersson, och några kandidater som nämnts under den senaste tiden är BK Häckens Per Mathias Høgmo, IF Elfsborgs Jimmy Thelin, Australiens damlandslags Tony Gustavsson och IF Brommapojkarnas Olof Mellberg.

Nu uppger Aftonbladet att Svenska Fotbollförbundet köpt loss Janne Andersson från hans kontrakt för "flera miljoner kronor". Andersson hade i grunden kontrakt över EM 2024, men Sverige blev inte kvalificerat för mästerskapet i Tyskland.

Enligt tidningen har även SvFF köpt ut förre generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, som blivit ersatt av Andrea Möllerberg på posten. Med arbetsgivaravgifter och återstående lön uppges det totalt sett handla om runt fem-sex miljoner kronor.

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat om Janne Anderssons och Håkan Sjöstrands löner de senaste åren. Utifrån Skatteverkets siffror hade Andersson i fjol en fastställd förvärsinkomst på 4 420 300 kronor, medan Sjöstrands fastställda förvärsinkomst var på 2 628 700 kronor.

Enligt Aftonbladet kommer SvFF även ha ett möte med Olof Mellberg i veckan, där landslagschefen Stefan Pettersson kommer att vara med.

SvFF uppges sedan tidigare även träffat andra kandidater, och Fotbollskanalen har rapporterat att Tony Gustavsson är en het kandidat för förbundskaptensuppdraget, samt om anledningen till att han är det.