Uppladdningen inför VM igång: "Lindahl har bara guld i huvudet"

Under onsdagen drar Algarve Cup och det blir lite av ett startskott på VM-året 2019. I sommar ställs Sverige mot USA, Chile och Thailand och då kommer flera svenska profiler att göra sitt sista VM, däribland Hedvig Lindahl och Nilla Fischer. TV4:s Anna Brolin tycker att det finns en alldeles särskild känsla som vilar över truppen och framför allt de mer namnkunniga spelarna.

- Det finns verkligen en speciell skärpa och framför allt hos de spelarna som spelar sitt sista världsmästerskap, för vi har ju en del rutin i det här gänget - Hedvig Lindahl, Nilla Fischer och Caroline Seger. Det känns nästan smått sentimentalt när man pratar med dem för de vet att det kommer att bli deras sista världsmästerskap och Hedvig Lindahl var noga med att poängtera att man måste njuta av det här. Hon gjorde heller ingen hemlighet av att hon har guld i huvudet. Det känns verkligen som att det här blir någonting alldeles extra för de profilerna som vi har fått följa under väldigt, väldigt många år, säger Brolin.

Mötet mellan Sverige och Schweiz sänds på C More Fotboll, TV12, och streamat på cmore.se under onsdagskvällen. Matchstart 17.45.