Utmanare får chansen att närma sig Blågult genombrott: "Vi vill se att de kan blomma ut"

- Jag har fått förmånen att jobba med Jens under några samlingar och jag tycker att han har gjort enorma framsteg. Han har tagit till sig vår spelidé på ett väldigt bra sätt. Vi försöker hjälpa honom så mycket som möjligt och Jens är själv väldigt frågvis. Han vill veta och ta reda på saker. Det är glädjande för en som tränare när en spelare är nyfiken och ställer frågor, säger Wettergren.

- Det ska bli jättekul att få se spelarna som kommer få starta, hur de tar sig an den matchen.

- Eftersom vi är samlade så pass lite under ett år är alla matcher viktiga. Vi vill se, utifrån hur vi tränar och pratar med spelarna kring både defensiven och offensiven, att de kan blomma ut. Det är svårt att se under träning på samma sätt, säger Wettergren.

Mellan de två viktiga VM-kvalmatcherna mot Spanien och Grekland spelar Sveriges herrlandslag en träningslandskamp mot Uzbekistan under söndagen. Janne Andersson väntas matcha en helt ny startelva jämfört med Spanien-mötet och helgens match är en möjlighet för spelarna som står utanför förstaelvan att ta ett steg mot ett genombrott i den blågula tröjan.

Han hoppade in i 69:e minuten mot Spanien i torsdags.

- Det var jättekul. Det kändes bra att vara på planen. Jag är glad över att jag kunde bidra.

Sverige-Uzbekistan har avspark klockan 15.00 under söndagen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan stremas på cmore.se.