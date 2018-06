VM-åttondel ger vinstrekord för SvFF: ”Vi måste hushålla med pengarna"

Deltagande för det svenska herrlandslaget i mästerskap som VM och EM är något som historiskt gett stora pengar till svensk fotboll. Under 2000-talet har SvFF tagit in närmare 200 miljoner i överskott av att landslaget kvalat in.

Och ju bättre man går ju mer pengar blir det till förbundet. Under VM i Ryssland delar Fifa ut 3,6 miljarder kronor i prispengar till lagen och Sverige har redan tagit hem 86 miljoner kronor - och en plats i åttondelsfinalen ger ytterligare 36 miljoner kronor. Något som kan ge SvFF rekordöverskott, bästa hittills är EM 2008 där man gjorde ett överskott på 38 miljoner kronor.

- Jag har inte siffrorna framför mig och vet inte riktigt hur det ser ut tillbaka i tiden. Går vi vidare så är det fantastiskt för svensk fotboll och ger naturligtvis pengar även om kostnaderna också ökar för att vi måste stanna längre, men det tar vi gärna, säger förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand som givetvis är på plats i Ryssland för att följa Sveriges framfart.

Förutom de rena prispengarna är det många andra effekter av att Sverige spelar VM och gör det bra. Allt från att fler börjar spela fotboll till att man får pengar av att man säljer lagtröjor och andra bonusar i olika sponsoravtal.

- Det stämmer att det finns olika upplägg kring exempelvis tröjor och annat, säger Håkan Sjöstrand som dock aviserar att man måste hålla i de här extramiljonerna.

- Det är tolv år sedan vi spelade VM, så vi måste hushålla med pengarna som vi får in.

Historiskt har SvFF använt överskottet från mästerskap till olika specialsatsningar. För ett ekonomiskt pressat svenskt fotbollsförbund, som fått se hur bygget och driften av Friends Arena slukat många hundra miljoner, är det oväntade VM-slutspelet viktigt för att kunna satsa på talanger och att utveckla verksamheten.

Lägg till att EM i Frankrike 2016 inte alls gav det väntade överskottet. Det gav endast 13 miljoner kronor i överskott och man får gå tillbaka till EM 2000 för att hitta ett mästerskap där ett svenskt deltagande gav mindre och det hängde mer på att prispengarna var mycket mindre överlag.- Bara för att det inte blev som väntat så var det ingen smäll för förbundet då vi inte budgeterar med pengar som vi inte fått in, säger Håkan Sjöstrand. Men i de här senare mästerskapen har vi sett hur kostnaderna för säkerhet, boende och transporter ökat.

Hur säkra är ni på att ni inte råkar ut för såg liknande som under EM 2016 - där överskottet blev hälften än vad ni trott och hoppats på?

- Den risken ser vi inte här, skillnaden här mot EM är att här finns ingen koppling mellan intäkter och hur det går i gruppspelet.

Att Sverige lagt sig på ett dyrt hotell i Gelendzjik är en delfaktor men man ser att det är viktigt att spelarna har det bra för om man går vidare blir det värt det många gånger om.

Givetvis får spelarna en del av intäkterna, men SvFF vill inte på något sätt berätta om upplägget som finns med spelarna, som om de får en större andel om de går långt.

- Det är mellan oss och spelarna och de spelar inte främst för att tjäna pengar utan deras stora incitament är att få vara med om något stort sportsligt, säger Sjöstrand.

Om Sverige skulle gå hela vägen och vinna VM väntar 356 miljoner. Om man upprepar VM-bronset från 1994 får SvFF 230 miljoner. Om det inte blir åttondelsfinal får man nöja sig med de 86 miljoner kronor man fått.