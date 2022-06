VM hade kunnat ge allsvensk flytt för Nilsson - så förklarar han MLS-flytten

Efter tre år i tyska Arminia Bielefeld väljer nu Joakim Nilsson att byta Bundesliga mot MLS. Under onsdagen presenterades landslagsmittbacken av St. Louis City.

- Det har varit klart ett tag. Det är väldigt inspirerande och det är en rolig uppgift att ta sig an. Jag är väldigt glad, säger Nilsson.

- Det här intresset kom väldigt tidigt, och det har varit väldigt stort från deras sida, vilket väckte mitt intresse. Det var väl kanske inte vad jag hade för plan (till en början) men att det är en nystartad klubb kändes oerhört intressant.

Ja, St. Louis kliver in i MLS först nästa år, 2023. Därför ska han nu spela i nystartade MLS Next Pro, en form av reservlagsliga, under första halvåret.

- Det är väl inte optimalt. Men nu kommer jag bli utlånad, eller vad man ska kalla det, till MLS Pro. Där kommer jag få tävlingsmatcher. Men vi kommer sätta igång (med A-laget) också och vi behöver tid för att sätta ihop oss som grupp. Så det ser jag fram emot.

- MLS är på uppgång. Det är klart att den ligan inte är rankad som en av toppligorna, än. Men man ser fler och fler stora spelare, och inte bara äldre spelare som förut, gå dit. Därför tror jag ligan är uppgång. Jag tror absolut att jag kan hämta mer av mig själv som spelare där.

Nilsson kollade av förbundskaptenen Janne Anderssons tankar om en flytt till MLS innan han skrev på kontraktet - och Andersson gav beskedet att skiftet inte ska påverka chanserna till speltid i Blågult.

- Jag hade ett jättebra snack med Janne innan jag fattade det här beslutet. Det handlar hela tiden om att prestera här och där borta. De har koll oavsett var man spelar. Jag tror att han hade velat att jag skulle spela i någon av toppligorna, så fungerar det alltid, men så länge man presterar så spelar det ingen större roll var man spelar. Det var ett bra snack med Janne.

- Det var viktigt för mig att veta att det inte skulle påverka (landslagschanserna).

Vad håller ligan för nivå?

- Det är svårt att säga. MLS har väl varit mer känt för individuell kvalitet framför kollektiv kvalitet, men jag vet att klubben vill sätta just ett starkt kollektiv och där ska jag förhoppningsvis få en stark position. Sen får vi se hur kvaliteten är.

Enligt Nilsson kunde han ha hamnat i en klubb i Europa på ett korttidsavtal fram till dess att St. Louis kliver in i MLS på riktigt.

- Det fanns på tapeten. Hade det blivit VM (Sverige föll i playoff-finalen mot Polen i mars) så hade det varit mer aktuellt. Nu känner jag att jag vill ha tiden att acklimatisera mig där. Visst, det kanske är inte den högsta nivån men samtidigt tror jag att det blir viktigt för mig inför nästa år.

Han bekräftar att allsvenskan var en möjlig destination för andra delen av 2022.

- Vi var inte så långt gångna, men det är klart att det var ett alternativ.

Janne Andersson säger följande om Nilssons flytt till MLS:

- Den ligan håller väl en hyfsad klass. Han har varit oerhört pålitlig när han varit med oss i landslaget så jag hoppas inte att det ska ändra något. Att det ska försämra hans chanser att vara med i landslaget. Det hoppas jag inte.