Wernblooms karantänkarriär - FM-coachar Millwall i PL: ”I finrummet, cashen rullar in”

Just nu är det stiltje i idrottsvärlden. Mästerskap och serier har skjutits och så sent som under torsdagen gav Folkhälsomyndigheten tydliga direktiv om att inga seniormatcher, varken träningsmatcher eller tävlingsmatcher, bör spelas.

Många klubbar har dessutom permitterat sina spelare som fått gå ner i arbetstid. Således finns mer fritid - och ett nöje som många fotbollsspelare ägnar sig åt, vare sig man lagt av eller är aktiv, är managerspelet Fotboll Manager. De flesta känner säkert till vad det handlar om: Du är manager för ett lag, tar ut en startelva, köper och säljer spelare och så vidare.

Spelet är en klassiker. Vissa spelare som exempelvis Tonton Zola Moukoko har blivit kända namn enbart på grund av att de var så bra i spelets värld, och vissa klubbar har erkänt att spelets databas är en del av deras scoutingverksamhet.

I boken ”Football Manager stole my life: 20 years of beautiful obsession” från 2012 finns ett antal exempel på ”kultspelare”, som både var bra i spelet och som själva fastnade rejält framför skärmen.

- Jag har spelat det varje år sedan 1996, säger exempelvis den tidigare HBK- och Blåvitt-spelaren Stefan Selakovic i boken.

- Träningslägrena vi åker på är en dröm eftersom det ger mig mer tid att spela.

Dessutom berättar Bajen-legendaren Kennedy Bakircioglu, som var en framgångsrik värvning för många spelare, att människor många gånger pratat med honom i relation till just hur bra han var på spelet.

- Jag kommer ihåg när jag fortfarande spelade i Hammarby och vi spelat mot Brann i Norge. Efter matchen kom en av deras spelare fram och förklarade vilken bra spelare jag varit för honom. Den typen av saker hände då och då.

En annan som också verkar lägga mycket tid på det just nu är AIK-anfallaren Henok Goitom. I en intervju med sajten FM Sweden berättade han i slutet av mars om att han spelat sedan versionen för 1998 kom ut.

- Jag köper alltid mig själv. Jag tar alla frisparkar och straffar, har nummer 10 och är kapten, förklarade Goitom.

Även spelare som Tobias Hysén och Tim Sparv har lagt många timmar på att nå framgång i den virtuella världen, men frågan är om någon är så inne i det som Greklands-proffset Pontus Wernbloom, till vardags i PAOK.

- Jag har alltid lirat det, ända sedan jag var liten. Sedan är det klart att man just nu kanske är ännu mer uttråkad, vi får ju inte ens gå ut om man inte har med sig pass och papper och ska till något speciellt ställe. Det är klart att man har mycket tid att slå ihjäl, säger han till Fotbollskanalen.

Wernbloom förklarar att han just nu basar över Millwall, och att han tagit sig upp till Premier League.

- Jag gick upp till Premier League under fjärde säsongen. Jag torskade två finaler på Wembley innan, så jag var nära att kasta datorn åt hel… Det var så jobbigt, det gjorde ont i hela mig. Men nu är vi gång och vi är uppe i Premier League, i finrummet, och cashen börjar rulla in. Nu känner jag att det lyfter.

Hur mycket spelar du?

- Jag skulle nog säga att jag ströspelar mest, jag har det igång hela tiden och när det blir fem, tio minuter över så drar man någon match. Det är mitt sätt att koppla av och har alltid varit egentligen.

Vad är det som är så kul?

- Alla som har spelat det och blivit fast vet ju att det bara är: ”En match till”, hela tiden, hur det än går. Går det bra vill man bara spela en match till och går det åt helvete vill man ta en match till ändå. Det finns egentligen inget stopp på det. Alla som har lirat vet hur det är att fastna i det. Man blir galen och det kan styra ens humör, vilket egentligen är helt sjukt, men så är det.

Jag följer dig på Twitter och noterade att du spelat mot din son också, hur gick det?

- Jag var klart bättre. Jag visste ju alla ”fuskspelarna” och så där. Men han har faktiskt börja lira lite nu med, så han kör med Leeds på FM 20, men jag har fått hjälpa honom lite. Det är ett bra tidsfördriv, har alltid varit och kommer alltid att vara.

Spelar du alltid senaste versionen eller har du en favoritårgång?

- Jag lirar egentligen bara den senaste versionen, men det är klart att om jag kliver tillbaka någon gång ibland så är det till CM 01/02. Det var det som fick mig att fastna på riktigt, när jag var yngre. Det var ju magiskt och det fanns inga gränser. Och fortfarande håller det sjukt bra kvalitet om man lirar.

Jag minns att det fanns möjlighet att ändra i trupperna också.

- Ja, jag kommer ihåg själv att jag hade Totti, Mendieta och gubbarna i Kongahälla, när det begav sig.

Pontus Wernbloom, känd som en hårdför mittfältare som bland annat gjort sig ett namn för den stora mängden kort han dragit på sig under karriären, gör dock inte som Goitom och värvar sig själv.

- Men jag vet att ”Tobbe” (Hysén) gjorde likadant och köpte sig själv till Liverpool och han var för jäkla nöjd när han gjorde mål.

Men du måste ha ett antal saves från 05/06, med dig och Håkan Mild på mitten?

- Jo, men det är inte så roligt när man är defensiv innermittfältare. Det är inte så spännande. Är man forward så fattar man det… Jag skulle nog bara förstöra mer.