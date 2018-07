Zlatan hyllar Sverige efter VM-uttåget: "Alla spelare borde få Guldbollen"

Varje år delas Guldbollen ut på Fotbollsgalan, ett pris som går till Sveriges bäste fotbollspelare på herrsidan. Zlatan Ibrahimovic, som just nu spelar i LA Galaxy, har vunnit utmärkelsen hela elva gånger och nu vill han att de nuvarande landslagsspelarna ska få ta emot priset.

På Twitter skriver Ibrahimovic följande efter Sveriges uttåg ur VM:

"Alla spelare borde få Guldbollen. Vad de har gjort kommer att bli ihågkommet för alltid. Tack för showen".

Den 36-årige forwarden slutade i det svenska landslaget efter EM 2016. Han är Sveriges meste målskytt genom tiderna.

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99