Zlatan om comebacken i landslaget: "Gud har återvänt"

I samband med tisdagens presentation av truppen till herrlandslagets matcher mot Georgien (25 mars, VM-kval), Kosovo (28 mars, VM-kval) och Estland (31 mars, träningsmatch) stod det klart att Zlatan Ibrahimovic tackat ja till en comeback i Blågult.

Milan-stjärnan, som har gjort 16 mål på 21 tävlingsmatcher den här säsongen, kommenterar nu själv den stora nyheten om att han återvänder till landslaget efter fem års uppehåll.

"Gud har återvänt", skriver Zlatan på Twitter.

Förbundskaptenen Janne Andersson om Ibrahimovic-tweeten:

- Det är ju rätt så likt honom att lägga ut en sådan. Jag tycker att han kan vara lite smårolig ibland också.

På frågan från en brittisk journalist, om även Janne ser Zlatan som "Gud", svarar han:

- Haha, nej. Så klart inte. Det är sättet som Zlatan hanterar saker - sättet som han ibland gör utspel. Det är Zlatan. Det är inga problem för mig.

I sommar väntar EM-spel för Sverige. Janne Anderssons mannar ställs mot Spanien, Polen och Slovakien i gruppspelsfasen. Zlatan Ibrahimovic ska då vara tillgänglig för förbundskaptenen, enligt planen som finns just nu.

Ibrahimovic slutade i landslaget efter EM 2016. Han är Sveriges meste målskytt på herrsidan. 39-åringen står nämligen noterad för 62 mål på 116 landskamper.

